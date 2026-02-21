Un 10K Facsa Castelló repleto de atletas de talla mundial

Las calles de la capital de la Plana acogerán este domingo el 10K Facsa Castelló, mucho más que la hermana menor del Marató bp. La cita apunta a ser otro carrerón de máximo nivel, donde atletas de élite compartirán protagonismo con los corredores populares en un circuito rápido que ha sido diseñado para favorecer los grandes registros.

El 10K Facsa Castelló 2026 se presenta especialmente ambicioso. Tras el impacto generado por la segunda marca mundial (a la espera de que el TAS decida sobre la apelación de Rhonex Kipruto) lograda por Yomif Kejelcha en la carrera del año pasado, la organización va un paso más allá y reunirá en esta ocasión a decenas de atletas de élite en la línea de salida, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Los favoritos

En el 10K Facsa masculino, por ejemplo, destaca la presencia del sueco Andreas Almgren, que firmó un espectacular tiempo de 26:45 el año pasado en Valencia. También bajó de los 27 minutos (26:58), el etíope Kuma Girma, en este caso en la capital de la Plana. Otros atletas con marcas destacadas son Victor Kriputo (Kenia), Yann Schrub (Francia), Dawit Seare Berhanyukun (Eritrea), Magnus Tuv Myhre (Noruega) o Dennis Mutuku (Kenia), entre otros, y todos ellos con registros por debajo de los 27:30.

En la prueba femenina, la mejor marca en la previa la comparten la británica Eilish McColgan y la keniana Miriam Chebet (30:08), y se postulan como favoritas con permiso de otras corredores de élite como Jan Van Lent (Bélgica), Klara Lukan (Eslovenia), Chaltu Dida Diriba (Etiopía), Nelvin Jepkemboi (Kenia), Ababel Yeshaneh (Etiopía) o Megan Keith (Gran Bretaña), todas ellas con registros previos dignos de competir por la primera plaza en Castelló.

Sin lugar a dudas, un elenco internacional de deportistas que elevan a la cita castellonense al máximo nivel, y que auguran una edición del 2026 histórica en todos los sentidos.

Ya lo fue la del año pasado, con la mentada hazaña de Yomif Kejelcha y su 26:31, y la sobresaliente actuación de Medina Eisa, ganadora con 29:25 tras liderar la carrera en solitario todo el recorrido.

