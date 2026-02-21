La Expo-Marató se convierte en el epicentro en el día previo a las pruebas de Castellón

Como en cada edición, el Expo-Marató Feria del Corredor se convierte en el epicentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa en el día previo a ambas carreras. Un año más, dicha concentración se celebrará en la Sala El Grau, junto al Casino Puerto Azahar.

La feria abrirá sus puertas para la recogida de dorsales, la bolsa del corredor y el chip de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, recordando desde la organización, el Club Atletisme Running Castelló, que no estará permitida la recogida el día de las pruebas.

¿Qué incluye la bolsa?

La bolsa del corredor incluirá la revista oficial del XVI Marató bp, camiseta técnica de Joma, productos de Nutrinovex, toalla de bp (entregada en meta), naranjas de García Ballester y obsequios de los patrocinadores y colaboradores.

Actividad en la Expo-Marató. / Toni Losas

21 puntos de animación

Mañana, cabe recordar que la salida del 10k Facsa tendrá lugar a las 9.00 horas y la del Marató bp Castelló a las 9.17 horas, ambas desde la avenida Vila Real, frente a El Corte Inglés. La llegada estará ubicada en el parque Ribalta. El maratón contará con una distancia oficial de 42.195 metros y el 10k con 10 km, ambos circuitos homologados por la Real Federación Española de Atletismo y World Athletics (Federación Internacional).

Y en dichos recorridos, la organización ha establecido 14 puntos de avituallamiento y 21 puntos de animación, gracias a la implicación de entidades, asociaciones, colectivos, collas del total de 800 voluntarios que se darán cita en Castellón.

Mapa de la Marató bp Castelló 2026