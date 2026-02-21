Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaNuevo concejal en CastellóConciertos Vila-realPrograma oficial Magdalena 2026Influencer CastellónEdad común en Castellón
instagramlinkedin

La Expo-Marató se convierte en el epicentro en el día previo a las pruebas de Castellón

La Sala El Grau vuelve a acoger el punto de encuentro de runners, familiares y aficionados

Expo-Marató Feria del Corredor, punto de encuentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa

Expo-Marató Feria del Corredor, punto de encuentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa

Ver galería

Expo-Marató Feria del Corredor, punto de encuentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa / Toni Losas / Toni Losas

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Como en cada edición, el Expo-Marató Feria del Corredor se convierte en el epicentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa en el día previo a ambas carreras. Un año más, dicha concentración se celebrará en la Sala El Grau, junto al Casino Puerto Azahar.

La feria abrirá sus puertas para la recogida de dorsales, la bolsa del corredor y el chip de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, recordando desde la organización, el Club Atletisme Running Castelló, que no estará permitida la recogida el día de las pruebas.

¿Qué incluye la bolsa?

La bolsa del corredor incluirá la revista oficial del XVI Marató bp, camiseta técnica de Joma, productos de Nutrinovex, toalla de bp (entregada en meta), naranjas de García Ballester y obsequios de los patrocinadores y colaboradores.

Actividad en la Expo-Marató.

Actividad en la Expo-Marató. / Toni Losas

21 puntos de animación

Mañana, cabe recordar que la salida del 10k Facsa tendrá lugar a las 9.00 horas y la del Marató bp Castelló a las 9.17 horas, ambas desde la avenida Vila Real, frente a El Corte Inglés. La llegada estará ubicada en el parque Ribalta. El maratón contará con una distancia oficial de 42.195 metros y el 10k con 10 km, ambos circuitos homologados por la Real Federación Española de Atletismo y World Athletics (Federación Internacional).

Noticias relacionadas y más

Y en dichos recorridos, la organización ha establecido 14 puntos de avituallamiento y 21 puntos de animación, gracias a la implicación de entidades, asociaciones, colectivos, collas del total de 800 voluntarios que se darán cita en Castellón.

Mapa de la Marató bp Castelló 2026

Mapa de la Marató bp Castelló 2026
Video | Cuenta atrás: Expo-Marató Feria del Corredor, punto de encuentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa

Video | Cuenta atrás: Expo-Marató Feria del Corredor, punto de encuentro del Marató bp Castelló y el 10K Facsa

Toni Losas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 57 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de Castelló
  2. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  3. Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes
  4. Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
  5. Una influencer de Castellón abre el debate tras pagar 900 euros en el restaurante DiverXO: 'Sinceramente...
  6. Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
  7. Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules
  8. La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase

Vídeo: Los peques disfrutan de su Maratón Infantil en Castelló

"Muy eficaz": así es el suplemento del que todos hablan para aliviar la ansiedad desde el primer día

"Muy eficaz": así es el suplemento del que todos hablan para aliviar la ansiedad desde el primer día

La Diputación favorece la conciliación familiar y laboral en los municipios de menos de 10.000 habitantes con el servicio de escola matinera

La Diputación favorece la conciliación familiar y laboral en los municipios de menos de 10.000 habitantes con el servicio de escola matinera

Con este vídeo demostrativo, la firma ucraniana Temerland propone sus sistemas de defensa combinada con drones

Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista

Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista

Galería de imágenes: Xilxes despide a María José y Noemí

Galería de imágenes: Xilxes despide a María José y Noemí

Galería de imágenes: gran participación en el Maratón Infantil CC Salera

Galería de imágenes: gran participación en el Maratón Infantil CC Salera
Tracking Pixel Contents