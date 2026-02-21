Llucena inagura la Castellón Gravel Race Orbea y se prepara para la jornada decisiva
La capital del evento se ha visto rodeada de grandes estrellas de este deporte que lo pretenden dar todo mañana en la carrera.
Llucena ya respira a gravel. La Castellón Gravel Race Orbea ha vivido este sábado una jornada previa en la Plaza Mosén Baltasar, epicentro del Event Village y punto céntrico de la salida y meta de una prueba que este domingo será puntuable para los campeonatos del Mundo y de Europa.
Desde las 12:00 horas, la recogida de dorsales reunió a centenares de participantes y a algunas de las grandes figuras del ciclismo internacional. Entre ellos, nombres como Alejandro Valverde, Luis Ángel Maté, Romain Bardet, Thomas de Gendt o Nicholas Roche, además de un potente elenco femenino con Sofía Gómez Villafañe, Rosa Klöser Carolin Schiff, Nicole Frain y Geerike Schreurs.
La jornada se completó con las Socials Rides de Orbea y Nutrinovex , que permitieron el primer contacto con el recorrido, y con la presentación oficial de favoritos, donde también estuvieron presentes los corredores Keegan Swenson, Lukas Baum, Benjamin Perry, Paul Voss, Anton Stensby y Mathjis Loman.
Alejandro Valverde, Nicholas Roche, Thomas de Gendt, Romain Bardet, y en la categoría femenina se han podido encontrar la española Marta Torà y la alemana Carolin Schiff, todos referentes de gravel que subieron al escenario alrededor de las 16:30h de la tarde para contar como se encuentran en esta nueva edición de la Castellón Gravel Race Orbea.
97 kilómetros y 2500 metros de desnivel para de decidir a los mejores
Este domingo, la acción arrancará a las 09:00 horas con el protocolo de salida por cajones. La prueba principal contará con un recorrido de 97 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo, con un trazado 80% off-road que discurre por pistas en perfecto estado y parajes espectaculares por el entorno de Llucena.
Las categorías masculinas élite y menores de 60 años, así como las féminas menores de 50, afrontarán el recorrido largo de 97km. Po su parte, las categorías masculinas +60 y femeninas +50 disputrán una versión de 85 km y 2100 metros de desnivel, con desvío común en el kilómetro 80.
Una prueba internacional y clasificatoria mundial
La cita, forma parte de las UCI Gravel World Series, otorgando plazas clasificatorias para los Campeonatos del Mundo y de Europa a aquellos ciclistas que finalicen dentro del 25% mejor clasificado de su categoría.
Duelos en los caminos de tierra
En lo deportivo, el cartel invita a pensar en una carrera exigente desde los primeros compases. El perfil, con acumulación constante de desnivel y sectores técnicos, puede favorecer movimientos lejanos y una selección progresiva.
En categoría masculina, la combinación de experiencia WorldTour y especialistas del gravel internacional augura un ritmo alto desde el inicio. En féminas, el nivel de las favoritas anticipa una prueba abierta, donde la gestión del esfuerzo y la regularidad marcarán la diferencia.
