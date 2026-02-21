Llucena inagura la Castellón Gravel Race Orbea y se prepara para la jornada decisiva

Llucena ya respira a gravel. La Castellón Gravel Race Orbea ha vivido este sábado una jornada previa en la Plaza Mosén Baltasar, epicentro del Event Village y punto céntrico de la salida y meta de una prueba que este domingo será puntuable para los campeonatos del Mundo y de Europa.

Desde las 12:00 horas, la recogida de dorsales reunió a centenares de participantes y a algunas de las grandes figuras del ciclismo internacional. Entre ellos, nombres como Alejandro Valverde, Luis Ángel Maté, Romain Bardet, Thomas de Gendt o Nicholas Roche, además de un potente elenco femenino con Sofía Gómez Villafañe, Rosa Klöser Carolin Schiff, Nicole Frain y Geerike Schreurs.

La jornada se completó con las Socials Rides de Orbea y Nutrinovex , que permitieron el primer contacto con el recorrido, y con la presentación oficial de favoritos, donde también estuvieron presentes los corredores Keegan Swenson, Lukas Baum, Benjamin Perry, Paul Voss, Anton Stensby y Mathjis Loman.

Alejandro Valverde, Nicholas Roche, Thomas de Gendt, Romain Bardet, y en la categoría femenina se han podido encontrar la española Marta Torà y la alemana Carolin Schiff, todos referentes de gravel que subieron al escenario alrededor de las 16:30h de la tarde para contar como se encuentran en esta nueva edición de la Castellón Gravel Race Orbea.

La recogida de dorsales conectó a los ciclistas con los espectadores / CASTELLÓN GRAVEL RACE

97 kilómetros y 2500 metros de desnivel para de decidir a los mejores

Este domingo, la acción arrancará a las 09:00 horas con el protocolo de salida por cajones. La prueba principal contará con un recorrido de 97 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo, con un trazado 80% off-road que discurre por pistas en perfecto estado y parajes espectaculares por el entorno de Llucena.

Las categorías masculinas élite y menores de 60 años, así como las féminas menores de 50, afrontarán el recorrido largo de 97km. Po su parte, las categorías masculinas +60 y femeninas +50 disputrán una versión de 85 km y 2100 metros de desnivel, con desvío común en el kilómetro 80.

Una prueba internacional y clasificatoria mundial

La cita, forma parte de las UCI Gravel World Series, otorgando plazas clasificatorias para los Campeonatos del Mundo y de Europa a aquellos ciclistas que finalicen dentro del 25% mejor clasificado de su categoría.

Duelos en los caminos de tierra

En lo deportivo, el cartel invita a pensar en una carrera exigente desde los primeros compases. El perfil, con acumulación constante de desnivel y sectores técnicos, puede favorecer movimientos lejanos y una selección progresiva.

En categoría masculina, la combinación de experiencia WorldTour y especialistas del gravel internacional augura un ritmo alto desde el inicio. En féminas, el nivel de las favoritas anticipa una prueba abierta, donde la gestión del esfuerzo y la regularidad marcarán la diferencia.