La Peña Ciclista Benicàssim abre una nueva e ilusionante etapa

La Peña Ciclista Benicàssim presentó este sábado, oficialmente, su renovado equipo en un acto que ha escenificado el regreso de una de las estructuras históricas del ciclismo de base en la Comunitat Valenciana.

Esta nueva etapa del conjunto benicense contó, en su puesta de largo, con el respaldo de sus patrocinadores, Aquarama, ANTAIX, EVOBAC y El Racó de Navarrete, así como con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Benicàssim y la Diputación de Castellón, un respaldo que ha sido determinante para hacer posible la recuperación del proyecto. El acto contó con la presentación individual de los corredores que integran la plantilla, formada por 11 ciclistas, así como del equipo técnico, y representación de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana.

La reactivación de la estructura, que recupera el equipo Élite sub 23, ha sido impulsada por Pedro Biosca, que asume la dirección deportiva del proyecto con el objetivo de consolidar un equipo competitivo.

Una cantera histórica

La Peña Ciclista Benicàssim ha sido históricamente una plataforma de lanzamiento para jóvenes promesas que posteriormente han dado el salto al profesionalismo, consolidándose como una de las canteras más prolíficas del ciclismo autonómico.

El acto contó con la presentación de los 11 corredores, así como el equipo técnico y la presencia de instituciones. / ERIK PRADAS

A lo largo de su trayectoria, numerosos corredores formados en el club han alcanzado el profesionalismo, como Vicente Marqués, Lorenzo Vidal, Rodríguez Magro, Antonio Provencio, José Antonio Miralles, Vicente Mata, Luc Suykerbuyc o Miguel Alzamora entre muchos otros. Todo ello es reflejo del sólido trabajo formativo desarrollado durante décadas.

En el mapa del ciclismo

De esta manera, la Peña Ciclista Benicàssim comienza una nueva etapa que ha reforzado su apuesta por el ciclismo de base y por la formación de nuevos talentos, con la voluntad de situar de nuevo a Benicàssim, que recupera un equipo que forma parte de la identidad deportiva del municipio, en el mapa del ciclismo nacional.

La presentación de ete sábado en el Hotel Intelier Orange representa un paso más en un proyecto deportivo tan simbólico como ambicioso.