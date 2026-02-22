Bardet y Gómez se imponen en la tercera Castellón Gravel Race Orbea

La tercera edición de la Castellón Gravel Race Orbea ha proclamado este domingo a sus vencedores tras una jornada de alta exigencia deportiva en el interior de la provincia. La prueba, integrada en el calendario de las UCI Gravel World Series y clasificatoria para el Mundial de Gravel, volvió a reunir a cerca de 850 corredores de 40 nacionalidades,consolidando su dimensión internacional.

En categoría masculina, la victoria fue para Romain bardet, que completó los 97 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo con un tiempo de 03:16 h, imponiendo un ritmo sostenido en los sectores más exigentes del recorrido.

En categoría femenina, el triunfo fue para Sofía Gómez, que cruzó la meta con un registro de 03:59 h, tras una actuación muy sólida en un trazado selectivo y técnico.

Ritmo altísimo desde el inicio

La salida se dio a las 09:00 horas desde la plaza Mosén Baltasar de Llucena, con un pelotón lanzado desde los primeros kilómetros. El ritmo impuesto por los principalesfavoritos provocó los primeros cortes antes del primer punto intermedio.

Romain Bardet, ganador de la categoría masculina / Castelló Gravel Race Orbea

Uno de los momentos clave se produjo en el paso por el kilómetro 43, donde los primeros corredores cruzaron el control por debajo de la previsión inicial de horario de paso, reflejo de la velocidad y la competitividad que marcó la jornada.

A partir del Alto de Coronetes (km 53), el grupo delantero quedó definitivamente reducido a los aspirantes al podio, en un tramo donde el desnivel comenzó a marcar diferencias.

Decisión en los últimos kilómetros

El tramo final, con acumulación de esfuerzo y terreno técnico, terminó de definir la clasificación. La exigencia de los 2.500 metros de desnivel y el carácter selectivo del recorrido —con un 80% por pistas y caminos de tierra— provocaron diferencias importantes antes de la entrada en meta en Llucena.

Sofía Gómez fue la vencedora en la modalidad femenina / Castelló Gravel Race Orbea

En la distancia alternativa de 85 kilómetros y 2.100 metros de desnivel, destinada a determinadas categorías, también se vivió una competición intensa, con lucha abierta hasta los últimos kilómetros.

Un evento consolidado en el calendario internacional

Más allá de lo deportivo, la Castellón Gravel Race Orbea volvió a proyectar la imagen del interior de Castellón a nivel internacional, con presencia de equipos y corredores de cuatro continentes y un Event Village que concentró durante todo el fin de semana a participantes y acompañantes.

La entrega de premios y la distribución de las medallas UGWS al top 25% de cada categoría pusieron el broche final a una edición que confirma el crecimiento de la prueba y su posicionamiento como una de las citas de referencia del gravel europeo.