Kibet logra en el 10K Facsa Castelló mejor marca mundial del año en 10K

10k FACSA Castelló ha celebrado esta mañana su decimotercera edición, en la que ha destacado el plantel de atletas de élite y la presencia de corredores y corredoras internacionales con objetivo de mejorar sus marcas en un circuito conocido por su rapidez.

La carrera, igual que en años anteriores, gracias a su circuito llano y sin muchas curvas, ha registrado una alta densidad de corredores, catorce de ellos entrando en meta por debajo de los 28 minutos.

A las 9:00 ha arrancado la prueba desde la Avenida Vila Real bajo un clima de emoción. Begoña Carrasco, Alcaldesa de Castellón, Maica Hurtado, concejala de Deportes, Sergio Toledo, en representación de la Diputación de Castellón, Luís Cervera Director General de Deporte, junto a Eva Andrés de bp y Rafael Ferrer de FACSA, acompañados de patrocinadores y colaboradores han dado la bienvenida a la prueba, que en menos de 27 minutos entraban los cuatro primeros corredores por la línea de meta. El atleta ugandés Harbert Kibet ha sido el primero en cruzar la meta con una espectacular marca de 26:39, y situándose en la cuarta mejor marca mundial. El podium lo han completado el francés Yann Schrub (26:43) quien ha batido el récord europeo masculino y, en tercer lugar, el sueco Andreas Almgren (26:45).

En la categoría femenina, la atleta keniana Caroline Makandi Gitonga ha conseguido parar el crono en 29:34. La segunda clasificada ha sido la keniana Nelvin Jepkemboi, con una marca de 29:45 y en tercera posición la atleta etíope Chaltu Dida Diriba, parando el crono en 29:50.

Las mejores imágenes del XVI Marató bp Castelló y el XIII 10K Facsa /

n cuanto a la clasificación autonómica, los ganadores de esta edición han sido, en categoría masculina, Alejandro Pérez Castellote (29:27) y, en categoría femenina Lorena Noelia Juan Pastor (33:47). En la clasificación local, el ganador de la 10k FACSA Castelló en categoría masculina ha sido Adrián Escrig Romero (31:52) y en categoría femenina Mullunes Porteiro de Loño (37:38). Ismael Allagui, ha bajado su marca en Castellón, pasando de una marca de 30:52 a 30:04.

La carrera ha albergado diferentes récords nacionales, destacando el de Puerto Rico masculino y Eslovaquia.

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló.