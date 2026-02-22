Leonard Kipngeno y Keitelo Hariso, de Kenia, se adjudican el XVI Marató bp Castelló
Cerca de 1.200 participantes tomaron la salida de esta Marató bp Castelló en su 15ª edición
Los atletas de Kenia Leonard Kipngeno y Keleitu Kayamo Hariso se impusieron este domingo con autoridad y en solitario, tanto en categoría masculina como femenina, en la Marató bp Castelló, aunque en ambos casos sin lograr batir el récord de la prueba.
Cerca de 1.200 participantes tomaron la salida de esta Marató bp Castelló en su 15ª edición, celebrada en un día de fiesta en la capital de la Plana que se sumaron a los 2.800 atletas que participaron en el 10K Facsa Castelló.
Han estado presentes en la salida, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado y el Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana Luís Cervera, representante de la Diputació de Castelló Sergio Toledo; Eva Andrés, bp Castellón, Rafael Ferrer, de FACSA; Juanma Medina, director de carrera e Iracema Cambronero, presidenta del Club d´Atletisme Running Castelló han dado la bienvenida a los y las atletas.
El keniano Kipngeno rompió la carrera a mitad del recorrido y dejó atrás a sus rivales con tal de buscar una gran marca en su debut en la distancia y, finalmente, se quedó a solo diez segundos de poder batir el récord de la prueba masculina que ostenta desde 2024 el corredor eritreo Kibrom Ghebrezgiabhier.
Kipngeno marcó un tiempo de 2:07:35 marcó el keniano, que completó la mitad de la prueba en solitario, y entró en meta con una diferencia de cuatro minutos y medio respecto a sus perseguidores, el segundo clasificado fue el etíope Dereje Baysa con un tiempo de 2:12:01 horas. Completó el podio otro debutante en la maratón, su compatriota Bedru Sirur, que finalizó con un tiempo de 2:13:28.
En féminas
En la categoría femenina, la atleta etíope Hariso ganó en solitario tras correr gran parte de la maratón en solitario, con un ritmo constante que no pudieron seguir sus perseguidoras y con una marca de 2:31:41 horas, con lo que corredora keniana Dorine Jerop mantiene el récord en 2:29:39 horas, que consiguió en 2024.
Hariso logró aventajar en más de dos minutos a la siguiente atleta en cruzar la línea de meta. La keniana Lucy Chepoghon Chelele fue segunda, con un registro de 2:33:56, y también aventajó a la siguiente clasificada, Meseret Tafa Gemechu, en otros cerca de dos minutos al finalizar en 2:35:52 horas.
Nivel autonómico y local
En cuanto a la clasificación autonómica, los ganadores de esta edición han sido, en categoría masculina Fernando Ruiz, con un tiempo de 2:27:32 quien ha sido, además, el primero a nivel local y, en categoría femenina Carmen Mari Perez con un tiempo de 2:57:38. A nivel local, en categoría femenina Clara Chinchilla, con un tiempo de 3:09:07.
