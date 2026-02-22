Resumen juvenil | El Castellón mereció mejor suerte en casa frente al efectivo Valencia (2-3)
Triunfo del Villarreal frente a un combativo Alboraya en la Ciudad Deportiva (3-0)
El Roda sumó un punto en el campo del Patacona, con gol de Jorge Carrasco (1-1)
El CD Castellón de Luis Cubedo cayó con las botas puestas ante el Valencia en Gaetà Huguet (2-3). No mereció este desenlace un buen partido de los castellonenses que fueron de menos a más y tras el descanso estuvieron a punto de igualarle el partido al equipo valencianista.
En el minuto 13 Javi Guerra estrelló el balón al palo de la portería de Alain Gómez. Tras dos buenas llegadas con desafortunada definición, el bigoleador Adrián Gómez firmó el primero en el minuto 28 y antes del descanso (min 42) repitió estableciendo un 0-2 que ponía las cosas muy complicadas.
En la segunda parte el tempranero gol de Álex Biosca (buen trallazo), metió a los albinegros en el partido. Cuando mejor estaban jugando los de la capital de la Plana llegaría el 1-3 de Dominikas, en una contra (min. 64). Quedada mucho tiempo y sin solución de continuidad Joan Galán puso el 2-3 en el minuto 68.
Luego se intentó marcar el tercero, se pisó el área, pero no hubo forma posible de empatar. Al final, derrota. Mediado el segundo tiempo se produjo el debut del último fichaje del CD Castellón juvenil, el alcalaíno Álex ‘Guaje’ Anes (llega del Leganés), que realizó muy buenos movimientos.
Triunfo ‘groguet’
El Villarreal se impuso al Alboraya (3-0) en un partido donde los valencianos jugaron un gran partido, pero delante fueron muy inocentes. Durante muchos minutos los visitantes apretaron de lo lindo y buscaron adelantarse en el marcador. Un gol del central Teo Bou en el minuto 11, en la primera aproximación clara de los muchachos de Pepe Reina. Con esa mínima renta se llegó al descanso.
En la segunda parte, tras varios intentos del Alboraya por nivelar el marcador, en la recta final apareció la figura del delantero Walle Babacar, negado en la primera parte (y un tiro al palo en el minuto 72), pero que luego logró perforar la portería valenciana. En el minuto 81 puso el 2-0 y sin solución de continuidad (min. 87) hizo subir el 3-0 tras un muy buen pase de Fode Minite.
Empate gualdinegro
El Roda de Alberto Fito sumó un meritorio empate en el campo del Patacona. Los valencianos se adelantaron en el marcador a los pocos minutos de arrancar la segunda parte por mediación de Nacho Cardo, pero poco después el mediocentro Jorge Carrasco selló el empate para el 1-1 que ya no se movió en el municipal de Patacona.
La próxima semana deparará un atractivo duelo provincial entre el Roda y el Villarreal en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el domingo a las 11.00 horas. También en jornada dominical, pero a las 12.30 horas, el Castellón jugará contra el Pinatar en el campo José Antonio Pérez.
