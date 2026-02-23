El deportista de Castellón que ha hecho de los dardos un arte: ¡entre los 10 mejores del mundo!

El alcorino David Nebot ha hecho de un pasatiempo cotidiano todo un arte. Así, se ha colocado en el top 10 mundial de dardos, tras la reciente cita planetaria de A Coruña, donde quedó quinto por equipos y noveno en individuales. Su afición a los dardos comenzó hace 30 años y, desde entonces, ha llegado a ganar ligas nacionales.

El año 2025 fue especialmente significativo para Nebot, tras superar una enfermedad que le llevó a bajar el ritmo de entrenamiento y competiciones. Pero gracias a la constancia y, sobre todo, a su afán de superación, está volviendo a su nivel y disfrutando como nunca.

Así se juega

Nebot explica que, en la actualidad, «las ligas se juegan a nivel nacional de forma online, en las modalidades individual, parejas y equipos». «Por su parte, algunos campeonatos de España y mundiales se celebran de forma presencial, disputándose en máquinas de diana electrónica», matiza. Una modalidad en la que el castellonense ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria deportiva.

Nebot profundiza que también le apasiona «jugar en diana de pelo con dardos de punta de acero». De ahí que siempre que tiene ocasión, viaja a la pequeña localidad de Villastar (Teruel), donde cada año disfruta esta modalidad tradicional que considera una parte esencial del mundo de los dardos.

El alcorino David Nebot, durante la ejecución de un lanzamiento en la diana. / JAVIER NOMDEDEU

Referentes

A su juicio, el mejor jugador del mundo en diana electrónica es Ricardo Pérez de Ibarra, a quien tiene el placer de conocer personalmente. Además de admirar su calidad deportiva , valora su amistad, «algo que engrandece todavía más su figura dentro y fuera de la diana», subraya Nebot.

En cuanto a su ídolo y referente, responde que es Phil Taylor, «un jugador que marcó una época y que ha influido enormemente en mi manera de entender el deporte».

En 'casa'

Por otro lado, recuerda que en l’Alcora se vive la pasión por los dardos, organizándose campeonatos en restaurantes y bares con participación local y provincial; siendo estas citas una gran forma de fomentar el deporte, crear afición y compartir buenos momentos entre jugadores, independientemente del nivel de cada uno.

David Nebot, en el reciente certamen mundial de A Coruña. / JAVIER NOMDEDEU

Su mujer... y su equipo

Nebot elogia a su mujer. «Le debo mucho, ya que siempre ha estado a mi lado, apoyándome en los buenos y malos momentos y consiguiendo que nunca abandone este deporte, ni siquiera durante mi enfermedad». «Su apoyo incondicional, paciencia y confianza han sido fundamentales», ahonda David, arropado también por un destacado equipo: Jorge Garcés, Nacho Berrio, David Aicart, Mariano Sedano, Encarna Cabrera.