El Facsa Playas de Castellón saca un '10' en casa

El Facsa Playas de Castellón puso el brillante broche final al Campeonato de España de Lanzamientos Largos-Nacional de Invierno 2026, celebrado en Castelló del viernes al domingo, con su mejor jornada del campeonato y un balance de 10 medallas (cinco oros, tres platas y dos bronces), confirmando su dominio y su condición de referencia nacional en las especialidades de lanzamientos).

Últimos resultados

En la jabalina sub-23 masculina, Rafa Mahíques cumplió con los pronósticos y se proclamó campeón de España, firmando además un nuevo récord del campeonato, en una actuación que refrenda su progresión y consolida su liderazgo nacional en la categoría.

También en jabalina, Alia Ezragainatte logró el oro en la sub-18 femenina, estableciendo mejor marca personal, ratificando el excelente momento de la cantera.

Uno de los nombres propios del campeonato fue Andrea Sales. Después de lograr, en la segunda jornada (sábado), la medalla de plata en martillo absoluto, la lanzadora sub-23 completó su gran actuación proclamándose campeona de España, en esta categoría, en martillo femenino, confirmándose como una de las grandes realidades del panorama nacional.

En disco sub-20 masculino, Javier Sales consiguió el bronce, sumando otro metal al medallero.

Muy cerca del podio quedaron otros atletas de la entidad anfitriona. Adriana Fabregat firmó una meritoria cuarta posición en martillo sub-20 femenino, logrando también su mejor marca personal; mientras que Carmen Jiménez alcanzó un disputado cuarto puesto en jabalina sub-23 femenina.

Balance final del campeonato

El Facsa Playas de Castellón cerró el Campeonato de España de Lanzamientos Largos 2026 con un balance global de cinco medallas de oro, tres platas y dos bronces.

Un campeonato que combinó récords, marcas personales, medallas absolutas y éxitos en las categorías de formación, evidenciando la solidez estructural del proyecto deportivo del club.

El discóbolo Hugo Casañas, uno de los medallistas en la cita de lanzamientos de Castelló. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

Castelló, epicentro nacional

La excelente organización del campeonato, tanto en el Estadio Gaetà Huguet como en las instalaciones de la Universitat Jaume I, ha vuelto a situar a Castelló como referencia en la celebración de grandes eventos atléticos.

Con este resultado, el Facsa Playas de Castellón no solamente consolida su liderazgo competitivo en los lanzamientos, sino que reafirma su capacidad organizativa y su papel como el mejor embajador deportivo de la ciudad.

En el horizonte

La próxima cita será el fin de semana en el Velòdrom Lluís Puig de València, sede de la 62ª edición del Campeonato de España Absoluto de Short Track 2026, cita clave cara al Mundial Indoor de Kujawy Pomorze (Polonia), que se disputará del 20 al 22 de marzo del 2026.