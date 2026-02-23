La intrahistoria del Marató bp y el 10K Facsa: Castellón se vuelca con la gran fiesta del deporte
Miles de castellonenses de todas las edades disfrutaron de la doble carrera dentro y fuera del recorrido
Las calles de la ciudad presentaron un magnífico aspecto en una soleada jornada que combinó una vez más la grandeza de la competición con el lado más humano de las citas deportivas
R. D. M.
4.000 runners de 50 países
Las calles de Castelló presentaron un magnífico aspecto en una soleada mañana, con miles de corredores completando el circuito y, a su vez, otros miles de ciudadanos animando y disfrutando de la gran fiesta del deporte. Más de 4.000 atletas de 50 países dieron el toque internacional a un evento más que consolidado en el calendario deportivo de la provincia.
Carrasco, en familia
No faltó a la cita la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que dio el pistoletazo de salida. Se le vio acompañada por su marido, Alfonso Trelles, y sus padres, Antonio Carrasco y Conchi García. También asistieron la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el diputado de la Diputación de Castellón, Sergio Toledo; Eva Andrés, de bp Castellón; Rafael Ferrer, de Facsa; Juanma Medina, director de carrera y del Comité Organizador; e Iracema Cambronero, presidenta del Club Atletisme Running Castelló, organizador de ambas pruebas.
21 puntos de animación
Los corredores contaron con el apoyo extra que suponen los 21 puntos de animación colocados estratégicamente por la ciudad. En ello colaboraron, durante horas, diferentes grupos de tabaleters, dolçainers, así como tambores y bombos, batucadas, pinchadiscos, zumba... y el clásico show de El Serrucho. Casi un adelanto de las próximas y esperadas fiestas de la Magdalena.
Dos récords de Europa
Además de acoger a corredores populares, ambas pruebas son eventos deportivos de alto nivel, como volvió a quedar claro durante la jornada de ayer. Buena prueba de ello fueron las plusmarcas continentales. En concreto, el francés Yann Schrub, con 26.43 y que fue 2º en meta, y la británica Megan Keith, con 30.07, batieron récord europeo de 10K de asfalto masculino y femenino respectivamente en la 10K Facsa Castelló. Asimismo, la carrera vivió diferentes récords nacionales, destacando los de Puerto Rico y Eslovaquia.
El equipo CaixaBank
CaixaBank, patrocinador oficial de Marató bp y 10K Facsa Castelló por octavo año consecutivo, volvió a contar con la participación de su habitual equipo de empleados #RunnersCaixaBank. La entidad financiera organizó también un punto de animación para los corredores frente a su oficina Store Puerta del Sol, por donde transcurrieron ambas pruebas. La jornada contó con la asistencia de la directora territorial, Olga García, acompañada de otros directivos.
Comodidades
Los participantes disfrutaron de las comodidades habituales que ofrece la organización. Así, tuvieron derecho a aparcamiento gratuito en El Corte Inglés, servicio de guardarropía en el colegio Gaetà Huguet... Todos ellos tuvieron también la Bolsa del Corredor, que incluyó la revista oficial, la camiseta técnica de Joma, productos de Nutrinovex, toalla de bp, naranjas de García Ballester, y otros obsequios de patrocinadores y colaboradores.
Embajadores y postmeta
Los embajadores de la prueba fueron leyendas del atletismo español como Martín Fiz, Fabián Roncero y Juan Carlos Higuero. Junto a ellos estuvo el generador de contenidos de running, Ismael Allagui, Ismanon. También resultó fundamental, como siempre, la colaboración de los centenares de voluntarios y voluntarias, así como la labor de la Policía Local.
Por último, la recompensa final llegó tras superar la línea de meta. La organización sirvió cerveza, bebidas isotónicas, refrescos, pizzas, dulces y todo tipo de víveres para reponer fuerzas tras el desgaste de la carrera. En zona de meta, muchos de los presentes ya tenían en mente la próxima. Así es la mentalidad incansable de los runners.
