Todo listo para el Open de Tenis Automoción Cano Kia

La Plana Sport Castellón prepara sus pistas para acoger próximamente una nueva edición del Open de Tenis de la Magdalena que desde hace más de cuatro décadas se disputa año tras año en sus instalaciones.

Del 23 al 29 de marzo son las fechas previstas para esta competición. Las primeras jornadas (lunes y martes) se jugará la fase previa de los dos cuadros, para dar paso a partir del miércoles a los cuadros finales.

Se trata de un torneo nacional de categoría absoluta, tanto masculina como femenina, en el que participarán como cada año jugadores de buen nivel de diferentes federaciones territoriales, por lo que atraerá también a un buen número de aficionados que podrán disfrutar del mejor tenis nacional en directo siguiendo el día a día de la competición.

INSCRIPCIÓN ABIERTA A TRAVÉS DE ISQUAD

La inscripción al torneo, que estará abierta hasta el día 18 de marzo, se realiza a través de la web de Isquad habilitada para todos los torneos federados a nivel nacional. No obstante, cualquier jugador/a que quiera más información puede contar con la organización del torneo en los teléfonos 964228321 o 685110509.

TORNEO ORGANIZADO POR TENIS DRIVE ACADEMY

Al frente de la organización de este torneo, fijo en el calendario nacional y que reúne cada año en Castellón a numerosos jugadores de toda España, está Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director del torneo.

Este año se espera una buena participación, lo que asegura el ambiente durante toda la semana en La Plana Sport Castellón.

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS, EL DOMINGO 29

Están en juego importantes premios en metálico entre los primeros clasificados, por lo que la expectación en la recta final del torneo está asegurada.

Las semifinales están previstas el sábado 28 y las finales el domingo 29 por la mañana, seguidas de la entrega de premios y trofeos.

LOS INTERNACIONALES DE TENIS DE LA PLANA SPORT YA TIENEN FECHA

El calendario de 2026 está repleto de torneos, entre ellos dos de categoría internacional: TORNEOS “WORLD TENNIS TOUR” DEL CALENDARIO DE LA ITF que traerán hasta Castellón a numerosos jugadores/as de todo el mundo en el último trimestre del año, en estas fechas:

• DEL 10 AL 18 DE OCTUBRE: TORNEO ITF MASCULINO

• DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE: TORNEO ITF FEMENINO

Ambos torneos permitirán disfrutar del mejor tenis internacional en La Plana Sport Castellón.