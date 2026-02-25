Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arnold Schwarzenegger, leyenda del Mr. Olympia: "El crecimiento muscular no se logra con las repeticiones"

El culturista más emblemático de la historia sigue dando consejos de entrenamiento a sus 78 años

Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger. / @Schwarzenegger

Iker Lloveras

Arnold Schwarzenegger (Austria, 1947) es, sin lugar a dudas, el icono que cambió para siempre la imagen del culturismo, y los siete títulos del Mr. Olympia a sus espaldas (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1980) así lo demuestran. Leyenda viva, Arnold consiguió abrir las puertas a unos físicos monstruosos que aterrizaron de lleno en la industria del cine y se volvieron 'mainstream' sobre la tarima gracias a referentes como Ronnie Coleman, Dorian Yates o Jay Cutler, campeones del culturismo profesional que darían paso años más tarde a referentes tan virales como Phil Heath, Chris Bumstead, Flex Lewis o Ramon Dino.

Los consejos de Arnie

Sin embargo, Arnold consiguió abrir las puertas de un mundo que antes de su llegada estaba reservado sólo para unos pocos 'locos' dispuestos a llevar a su físico hasta el extremo, entre el desconocimiento por la falta de información sobre alimentación, entrenamiento o uso de sustancias anabolizantes. A día de hoy, Schwarzenegger sigue muy vinculado al mundo del fitness y del culturismo profesional, siendo uno de los grandes promotores del circuito.

De Castelló a Hollywood: Profesor en su propio gimnasio con casi 85 años y amigo de Schwarzenegger y David Hasselhoff

De Castelló a Hollywood: Profesor en su propio gimnasio con casi 85 años y amigo de Schwarzenegger y David Hasselhoff

Toni Losas

Fundador del Arnold Classic, la segunda competición más relevante a nivel de ingresos sólo por detrás del Mister Olympia, el actor y exgobernador de California comparte gran parte de su actividad profesional a través de redes sociales. En un post reciente como parte de su aplicación de entrenamiento 'Arnolds Pump Club', compartió consejos muy útiles sobre entrenamiento para todo tipo de públicos:

"El crecimiento muscular no se logra con las repeticiones. Se logra con las repeticiones difíciles. Si tu última repetición de la serie se parece a la primera no estás entrenando, sólo estás moviendo peso. Los músculos crecen cuando la tensión es alta y las series se realizan cerca del fallo muscular. Sólo debes empezar a contar cuando se ponga difícil: 2-3 repeticiones duras es mejor que 10 fáciles. Así es como Arnold ha entrenado durante décadas", compartió en su cuenta de Instagram.

Del Pregó al Vítol: Horarios confirmados para los dos partidos del CD Castellón en las fiestas de la Magdalena

La empresa Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del Año 2025

Javier Ortega Smith, un desperdicio de testosterona

La gigafactoría de baterías de Volkswagen reaviva la construcción en la playa de Almenara

Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo

La obra de Ferrandis Salvador de Castelló termina en un mes a la espera de prolongar el TRAM

Ya hay fecha para la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Castelló y el aeroclub. Y mientras... asfaltan la pista

El cooperativismo gana músculo en Castellón con 14 altas en un año

