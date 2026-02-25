¿Qué necesitan Alonso y Aston Martin para salir del ‘pozo’?

“La gran sorpresa de la pretemporada ha sido Aston Martin, pero para mal”. La frase de Franco Colapinto resume la preocupante situación en la que está inmerso el equipo de Fernando Alonso, después de constatar que el ambicioso proyecto comandado por Adrian Newey y Honda hace ‘aguas’ por todas partes.

“Las expectativas eran muy altas y estamos deceptionados, pero no sirve de nada mirar atrás. Hay que mirar hacia adelante y a ver qué podemos hacer”, sugirió Pedro de la Rosa al final de los test de Bahrein, en los que el AMR26 fue el coche que menos rodó (400 km), frente a los más de mil kilómetros acumulados por las escuderías punteras.

“Todo tiene arreglo, la solución está en camino”, añadió Fernando Alonso intentando contener el desánimo general y mucho menos crítico que su compañero Lance Stroll, que llegó a decir que “lo único que está bien del coche es la decoración”.

En la Comisión de la F1 celebrada en el circuito de Sakhir, Newey reveló que la capacidad de recuperación de energía de la unidad de potencia de Honda está muy por debajo de la de sus rivales y que incluyso les cuesta alcanzar el límite inferior fijando en 250 kW, mientras otros equipos pueden llegar a la barrera superior de 350 kW.

La nueva caja de cambios, por primera vez de fabricación propia, también es un serio problema. Con la nueva normativa de la F1, la armonía entre motor y caja de cambios es un punto delicado y en este caso, no solo afecta a Aston Martin.

Algunas de las complicaciones con las que se han encontrado los de Silverstone son difíciles de corregir a corto plazo. “Antes teníamos un motor y una caja de cambios Mercedes con todos los ajustes hechos para nosotros, ahora todo es nuevo, así que creo que necesitamos el tiempo que tenemos ahora para mejorar esto", describió Alonso.

Básicamente, les ha ‘pillado el toro’. Newey asumió su cargo en marzo y el primer modelo no entró en el túnel de viento hasta abril, con lo que el retraso respecto a la mayoría de equipos es de cuatro meses. Para paliar el tiempo perdido había que aprovechar al máximo los test de invierno, cosa que tampoco pudieron hacer ante la falta de fiabilidad del propulsor Honda.

Alonso confía en el gran margen de desarrollo que siempre concede a los equipos una temporada con nuevas normas y apunta que pueden ganar "hasta ocho décimas por vuelta" con solo cambiar uno o dos parámetros.

Y aunque no solo falla el motor, en buena medida será Honda y el trabajo contrareloj en la fábrica de Sakura lo que marcará los plazos de recuperación para acercarse al nivel de la zona media de la parrilla, que en 2026 se perfila aún más reñida que el pasado año. A estas alturas hablar de un coche para pelear por más parece poco realista.

¿Cómo se explica que un motorista que viene de impulsar a Red Bull y Max Verstappen hasta sus cuatro últimos títulos haya llegado tan ‘verde’ su primera aventura con Aston Martin?. La explicación oficial es la dispersión del personal cuando HRC decidió abandonar temporalmente el mundial, pero lo cierto es que a Red Bull no le ha costado tanto poner en marcha el nuevo engranaje como motorista en sociedad con Ford.

Aston Martin y Honda son dos ‘caballos’ ganadores en potencia y cuentan con el talento y los recursos necesarios para edificar un proyecto exitoso. La cuestión es cuánto tardarán en alcanzar ese objetivo. Sobre todo teniendo en cuenta que el reloj biológico corre en contra de Fernado Alonso, que cumple 45 años el próximo mes de julio.

Newey, que ayudó a revertir el fiasco de Honda en McLaren cuando separaron sus caminos en 2017 y a forjar un sólido binomio con Red Bull, es el factor diferencial que puede reconducir ahora el catastrófico balance en Aston Martin.

Koji Watanabe, presidente de HRC F1, admite que "no todo va bien, hay muchas áreas en las que estamos luchando, pero no ha sucedido nada fatal que no podamos superar. Nos estamos concentrando silenciosamente en mejorar el rendimiento y la fiabilidad”, advierte.Al más puro estilo japonés.