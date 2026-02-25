Opinión | No nos pueden meter gol en un córner

Resulta que el hijo del torero Morante es una promesa del fútbol. Hace un tiempo leí que el hijo del exfutbolista Geli era una promesa del toreo. A veces el mundo es de lo más complejo.

Cuando mi hijo Teo tenía dos o tres años, tuvo una época de querer ser portero, y no lo llevé nada bien eso. Si jugábamos partiditos, le prohibía ponerse de portero, no fuera a ser que le gustara demasiado y luego, cuando jugara a fútbol de verdad, se quedara como portero. Siempre he pensado que conlleva un sufrimiento excesivo ser el padre del portero, demasiada responsabilidad, demasiados goles en contra, demasiado expuesto. No estoy preparado para ser el padre de un portero. Imaginad si llega a querer ser torero.

Por suerte, a Teo se le pasó lo de la portería. Después de un tiempo como defensa, ahora juega de mediocentro y maneja otro riesgo. El de pedirla en la salida y no quitársela de encima, en el alambre de la pérdida. Es un niño valiente, más que el padre, porque si la pierde la vuelve a pedir siempre. Mi hijo no se achanta y ha aceptado el peaje de jugar en el medio, pero ese segundo crucial que decanta la jugada no se siente bonito desde fuera. No estoy preparado para ser el padre de un mediocentro.

Quizá no esté preparado para ser padre en ningún caso, ahora que lo pienso.

Viendo partidos

Siguiendo a Teo, me toca madrugar cada fin de semana. Dos semanas atrás, antes de que jugara su partido, estuve viendo otro. En un momento dado, un equipo marcó gol en un córner y un padre que estaba en la banda dijo «no nos pueden rematar, no nos pueden meter gol en un córner». Esto se dice mucho, lo dicen incluso algunos entrenadores: «No nos pueden meter gol en un córner».

Por lo visto, es algo intolerable, aunque a la vez sea algo más o menos probable. En todas las jornadas de todas las Ligas suele haber algún gol en un córner. Todas las culturas conocidas meten goles en los córners. En todas las épocas del fútbol, al menos desde que existen imágenes, ha habido goles en córners. ¿Qué te hace pensar entonces que a tu equipo no le pueden marcar un gol en un córner? ¿Qué te hace pensar que los niños que juegan con tu hijo han encontrado el antídoto a los goles en córners? ¿Tú sí puedes meter un gol en un saque de córner, pero el otro equipo no puede? ¿En qué parte del reglamento lo pone?

Muchas preguntas en el aire.

Todo esto lo pensé, pero no dije nada a ese padre, obviamente. No era el momento de plantear el debate, pero algún día tendremos que analizar al detalle todos esos no se puede. Porque también dicen mucho «no nos pueden marcar gol desde fuera del área», esto lo tengo muy escuchado por las gradas, que por eso no quiero un hijo portero. También hace fortuna otra máxima inexplicable: «No nos pueden marcar en el descuento»; como si en el añadido los goles solo dependieran de uno mismo, de una manera distinta al resto del partido, y al rival lo pudieras convencer con un «oye, que dicen que no se puede».

Ahora va a resultar que solo se pueden meter goles cómo y cuándo queráis, y todo esto sin hablar de las celebraciones, lo que se puede y lo que no se puede. Creo que la FIFA ya trabaja en un listado prohibido de bailes.