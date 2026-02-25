REAL MADRID 2 - BENFICA 1
Condena al racismo del Bernabéu, un saludo fascista con castigo y Mourinho en su autobús
En el amplio parte de incidencias del Real Madrid-Benfica, Asencio protagonizó el episodio más grave, abandonando el césped en camilla y con un collarín
La crónica del Real Madrid-Benfica: Courtois sostiene al Madrid y Vinícius apuntilla al Benfica
La historia amenazaba al Real Madrid. Solo en una ocasión, en el lejanísimo 1962, con el Anderlecht como verdugo en la primera eliminatoria, el rey de la Copa de Europa se había quedado fuera de competición antes de los octavos de final. La historia más reciente también dejaba otro temor a la hinchada blanca, el del regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu por primera vez desde que se fue del club blanco, en 2013.
El deseo de los nostálgicos de recibir a 'The Special One' como un mesías quedó frustrada por su expulsión en la ida, que le llevó también a borrarse de la rueda de prensa previa. El espacio que le había preparado el Madrid para él, con seguridad privada incluida, era el box número 6 de la tribuna de prensa. Y allí le esperaban los reporteros para dar testimonio de su llegada. Otra expectativa frustrada.
Porque 'Mou' no apareció por ahí. Decidió, tras darle la última charla a sus jugadores, recluirse en un espacio más privado, al parecer el autobús del Benfica, aparcado en las tripas del estadio. Quizá junto a Gianluca Prestianni, el futbolista al que la UEFA sancionó preventivamente por sus presuntos insultos racistas y homófobos a Vinícius en el partido de Da Luz. Lejos, seguro, de Mbappé, el otro gran ausente del partido por esa lesión de rodilla que le castiga desde hace más de dos meses. Las cámaras no supieron encontrar al francés.
"No al racismo"
Cada uno desde su posición, todos ellos (el presunto infractor, el testigo denunciante y el abogado defensor) vieron la pancarta con el lema "No al racismo" que se desplegó en el fondo sur del Bernabéu para recibir a los protagonistas del duelo. Por la televisión también pudieron ver todo lo contrario, a un aficionado de esa zona realizando sin pudor el saludo fascista. El Madrid, rápido y reactivo, le identificó y expulsó del campo durante el partido, anunciando además la apertura de un expediente. Por nazi. Quizá él también se subió a un autobús para irse a su casa.
Asencio deja helado el Bernabéu
Lo que todos ellos se perdieron desde la primera fila fue un partido más entretenido que bueno, en el que el Real Madrid confirmó tanto su clasificación como los problemas estructurales que padece. Uno de ellos no es Courtois, de nuevo salvador, hasta del fuego amigo, protagonizando una de las paradas de su vida (y eso es mucho decir) ante un remate de Asencio, en la jugada que acabó con el gol del Benfica.
Un Asencio que, ya en la segunda parte, dejó el Bernabéu helado al tener que abandonar el campo inmóvil sobre una camilla y con un collarín en el cuello tras un fortísimo choque con Camavinga. Ocurrió justo antes de que Vinícius marcara el segundo gol blanco, sellando la clasificación para octavos de final. El Sporting de Portugal (otra vez Lisboa) o el Manchester City (otra vez, en general) será el próximo obstáculo del equipo de Arbeloa. Mourinho verá el resto de la Champions desde el sofá. O en un autobús, si le cogió el gusto a la experiencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una gran redada policial sorprende en la avenida Pío XII de Vila-real
- Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
- La niebla causa el caos en la AP-7 en Castellón: varios accidentes colapsan la vía
- Crimen machista de Benicàssim: el asesino de Ana se escuda en una supuesta deuda de 90.000 euros para justificar haberla matado a sangre fría
- Los 60 mejores restaurantes de Castellón según la Guía Macarfi: Esto cuesta comer en ellos
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»