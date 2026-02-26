Esther Altabás, la nómada del taekwondo que combate a la España vaciada en la comarca de Els Ports

Emulando a esas figuras inolvidables del maestro o el cura rural, que recorrían cual llaneros solitarios varios municipios pequeños y despoblados de una comarca cualquiera, la instructora Esther Altabás hace más de cuatro años que aporta su granito de arena en la llamada España vaciada para difundir, con esa misma filosofía, las virtudes y beneficios del deporte y las artes marciales. Así lo hace, concretamente con el Taekwondo ITF en pequeñas localidades de las provincias de Castellón y Teruel.

La directora del Club Taekwondo Maestrazgo aglutina, en poco más de tres años, a un elenco de 85 alumnos entre los seis municipios donde imparte clases y organiza eventos y competiciones.

Esther Altabás, directora del Club Taekwondo Maestrazgo que imparte clases en localidades de Els Ports y Teruel. / Club Taekwondo Maestrazgo

Con un espíritu nómada incansable, ni los kilómetros en tan duras carreteras, ni las temperaturas, ni las dificultades en cuanto a infraestructuras, han impedido formar una legión de fieles seguidores del Taekwondo ITF, logrando unir en estos pueblos a diversos grupos de amigos en torno a una pasión común, y ofrecer a los ayuntamientos alternativas para dar servicio a sus vecinos y captar a potenciales habitantes.

Itinerante por los pueblos

El Club Taekwondo Maestrazgo, que se ha integrado en la Asociación Española de Taekwondo ITF Unificiado (AETU), perteneciente a su vez a la Asociación Internacional de Taekwondo ITF, es una referencia deportiva, lúdica y formativa en el ámbito rural, ofreciendo clases en la comarca de Els Ports, concretamente en las localidades de La Mata, Forcall, Cinctorres, Vilafranca y Morella, así como en Cantavieja (Teruel).

Esther Altabás, directora del Club Taekwondo Maestrazgo que imparte clases en localidades de Els Ports y Teruel. / Club Taekwondo Maestrazgo

«Lo cierto es que los ayuntamientos ven en esta actividad algo diferente, que gusta y llama la atención de jóvenes y adolescentes», explica Esther Altabás.

Todo un acontecimiento

Hablando de localidades de 170 a 400 habitantes, aunque alguna supere la cifra de 2.000, la llegada cada tarde de Esther y todo su equipamiento a los pabellones o salas polivalentes donde imparte las clases es todo un acontecimiento, y los alumnos y consistorios implicados están muy satisfechos: «Es para todas las edades y son muy distintos los grupos de alumnos en cada municipio. Las artes marciales atraen y gustan mucho en el ámbito rural».

Esther Altabás, directora del Club Taekwondo Maestrazgo que imparte clases en localidades de Els Ports y Teruel. / Club Taekwondo Maestrazgo

«Estos pueblos también ven cómo se habla de ellos en sus comarcas, al participar en encuentros, convivencias de Taekwondo y en algunos eventos algo diferentes que organizamos, como las master-class o sesiones conjuntas con otros maestros», continuó la directora del Club Maestrazgo, que tiene ya la titulación de cinturón negro quinto DAN tras más de 20 años en la disciplina.

Esther Altabás, directora del Club Taekwondo Maestrazgo que imparte clases en localidades de Els Ports y Teruel. / Club Taekwondo Maestrazgo

Las familias siguen encontrando en este tipo de actividades una forma de incentivar la curiosidad en los más pequeños, ayudar también en adaptación e integración para familias con problemas de discapacidad o diversidad funcional, así como en disciplina y formación. Todo un conjunto de factores que hacen que el Taekwondo ITF también tenga su espacio de peso, también, en los ámbitos rurales y en la España vaciada.