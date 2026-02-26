El Facsa Playas de Castellón llega al Nacional con potencial para liderar el medallero

El Palacio Velódromo Luis Puig de València acoge desde el viernes y hasta el domingo la 62ª edición del Campeonato de España Absoluto Short Track, gran cita del atletismo nacional bajo techo que reunirá a más de 550 atletas y en la que estarán en juego los títulos nacionales y las últimas plazas de clasificación para el Mundial Indoor de Kujawy Pomorze (Polonia). El Facsa Playas de Castellón llega al evento con muchas expectativas.

De hecho, el club castellonense acude a la competición con la mayor representación de atletas, con 23 mujeres y 18 hombres que confirman el excelente momento deportivo de la entidad tanto en categoría absoluta como en proyección de futuro. El objetivo del conjunto castellonense pasa por situarse entre los grandes protagonistas del campeonato, con aspiraciones reales de alcanzar entre ocho y diez medallas.

Principales opciones

El equipo femenino presenta bazas claras para el podio. En velocidad, Esther Navero parte como una de las principales aspirantes en los 200 metros. En los 60 vallas, el Facsa Playas contará con una doble opción con Claudia Villalante y Lerato Pagès. En los concursos destacan Belén Toimil en lanzamiento de peso, Laura Alegre en salto de altura y Naiara Pérez en pértiga.

Noticias relacionadas

Lester Lescay, favorito al oro. / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

En categoría masculina, el referente será Lester Lescay, que llega al campeonato con la mejor marca española del año en longitud. En altura, David González aspira igualmente a posiciones de podio, del mismo modo que Juan Luis Bravo y Álex Gracia en pértiga, Miguel Gómez en peso o Andreu Boix en heptatlón, entre otros.