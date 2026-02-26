La huella, el homenaje y la calle Miguel Indurain en les Alqueries: «En mi palmarés tengo cinco Tours y uno o dos critériums de les Alqueries»

«Venía a inaugurar una calle y casi me montan un critérium entero…». Así, con esa bonhomía que siempre le ha caracterizado, la que ha acompañado sus innumerables éxitos (cinco veces ganador del Tour de Francia y dos del Giro de Italia, campeón del mundo y olímpico), con los que está instalado en el Olimpo del deporte español (y mundial), Miguel Indurain arrancó su intervención en la sede del Sport Ciclista Alqueriense, donde este jueves recibió un bonito homenaje.

El navarro reconoció que hacía tiempo que «no venía por estas carreteras». «Cuando bajo hacia València o Alicante llego hasta Sagunt y tiro hasta abajo», aceptaba entre risas. Tanto, que no recordaba el emblemático ayuntamiento situado frente a la sede del club, en la Plaça Major de les Alqueries; ni el trazado circundante por donde discurría el critérium. «A estas calles le llamábamos el circuito Miguel Indurain», le dijo un vecino después, plantados en la placa de la calle que lleva su nombre, junto a la adyacente Plaça Na Violant.

Indurain admitía que tenía pendiente la visita a les Alqueries desde 2023, cuando el Sport Ciclista Alqueriense cumplía 75 años. «No había podido hasta ahora por problemas de agenda», se disculpó.

Critérium y fiestas patronales

«Fueron años intensos aquellos, con el critérium y las fiestas patronales», echó la vista atrás, hacia esas ocho ediciones que disputó (la última, en 1993). «Un critérium, hoy en día, es muy difícil de organizar», admitió. «Los critériums acercaban los ciclistas a la gente (había aquí uno, en Sabadell…), pero ya han desaparecido por lo ajustado del calendario, las normativas», subrayó. «Era otro ciclismo, se hacía en una parte más tranquila de la competición», comenta sobre aquellas citas en octubre, cuando la temporada se acercaba a su final.

El deportista de Villava destaca que «todo el pueblo se volcaba», admirándose de la «pasión por el ciclismo» de la localidad. «En mi palmarés tengo cinco Tours y uno o dos critériums de les Alqueries», sonrió el campeón navarro.

Indurain, en les Alqueries. / ERIK PRADAS

«Es bonito volver a les Alqueries después de tantos años, y reinaugurar la calle que lleva mi nombre, con todo lo que hemos vivido aquí y esta pasión por el ciclismo», manifestó a Mediterráneo. «Todavía hay gente de aquella época, que organizaba la carrera, la fiesta que se montaba… son bonitos recuerdos», concluyó.

Ciclismo auténtico

En un abarrotado local social del Sport Ciclista Alqueriense, que rezuma ciclismo por los cuatro costados con fotografías de Julián Gorospe, José Luis Laguía, La Morvedrina, Vicente Miró y, cómo no, Miguel Indurain, el quíntuple ganador del Tour de Francia recibió un caluroso homenaje de los vecinos de les Alqueries, antes de posar ante la placa que lleva su nombre.

Acompañado de otros destacados ciclistas de su época (Fernando Escartín o el burrianense Kiko García), así como de otras personalidades del ciclismo como Javier Guillén (director de la Vuelta), se glosaron los éxitos de Indurain a la par que su «humildad y cercanía», como demostró en todo momento firmando centenares de autógrafos y posando para otras tantas fotografías, todo ellos «con la misma elegancia con la que pedaleaba».

Además de nombrarle socio de honor de la entidad (honor que, hasta ahora, solo ostentaba el propio Kiko), Indurain recibió la réplica del cuadro dedicado por el artista local Juan Salvador Vicent, fallecido recientemente. «Es una leyenda, pero cuando te acercas a él, Miguel es una extraordinaria persona», elogió Guillén antes de que José María Pineño, presidente del Sport Ciclista Alqueriense, le calificase de «referente del ciclismo», destacando su «humanidad».

Como colofón, como ejemplo de la profundidad de la huella dejada por el laureado deportista en la localidad, la frase de Antonio Gil, alcalde de les Alqueries: «No hay foto de un niño o niña de aquella época, en el pueblo, que no aparezca en los brazos de algún adulto, al lado de Miguel Indurain».