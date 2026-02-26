La Plana Sport Castellón prepara tres torneos internacionales

El calendario de torneos de pádel y tenis de 2026 llenará de actividad durante todo el año las pistas del centro deportivo La Plana Sport.

Habrá competiciones federadas de todas las categorías, por tanto se darán cita en la instalación a lo largo de toda la temporada jugadores de todas las edades y todos los niveles (tanto menores desde benjamín hasta junior, como jugadores absolutos).

Entre las competiciones más destacadas por su repercusión y por el elevado número de jugadores de muy diversas procedencias, están programados tres torneos internacionales que atraerán a jugadores de todo el mundo, el primero de ellos de pádel y los otros dos de tenis.

EN EL MES DE MAYO, FIP PÁDEL – AUTOMOCIÓN CANO KIA

Las pistas de La Plana Sport Castellón acogerán en el mes de mayo (en la semana del 25 al 31) un torneo del calendario de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que se espera como en años anteriores la participación más de 200 jugadores y jugadoras nacionales e internacionales de 1ª categoría masculina y femenina.

Numerosos aficionados al pádel llenarán las instalaciones para presenciar buen pádel en directo.

El nivel de los torneos internacionales reúne a muchos aficionados / Tenis Drive Academy

También por streaming, las personas que quieran presenciar las finales podrán hacerlo desde cualquier otro lugar con la retransmisión en directo.

LOS INTERNACIONALES DE TENIS, EN EL 4º TRIMESTRE

En octubre y noviembre se celebrarán dos torneos de tenis internacionales: TORNEOS “WORLD TENNIS TOUR” DEL CALENDARIO DE LA ITF que traerán hasta Castellón a jugadores/as de todo el mundo en estas fechas:

• DEL 10 AL 18 DE OCTUBRE: TORNEO ITF MASCULINO

• DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE: TORNEO ITF FEMENINO

TENIS DRIVE ACADEMY, A LA CABEZA DE LA ORGANIZACIÓN

Estos torneos internacionales suponen un gran esfuerzo organizativo pues tienen una estructura profesional que incluye un amplio equipo de árbitros internacionales y servicios como alojamiento, transporte, manutención, encordado de raquetas (en el caso de tenis), fisioterapia, etc. sin olvidar el trabajo de adecuación y mantenimiento de las pistas.

Por ese motivo, Tenis Drive Academy ya está trabajando para que un año más estas competiciones se celebren con éxito.