El resumen de la cuarta jornada de la Copa de Veteranos de Castellón: empiezan a definirse las posiciones

La cuarta jornada del 53º Torneo Provincial de Copa, de la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFV), transcurrió con los resultados previstos.

Así, el partido entre el Fomento-Montlyg y el Onda terminó con empate a uno. Se adelantó éste, al transformar Franc López un libre directo; gol que fue contestado con una gran jugada, ya en la segunda parte (marcó Andrés Felipe).

El sorpresón llegó en El Saltador, donde el Armelles-CMG se impuso claramente ante L’Alcora-Asitec sometiéndole a su primera derrota: 0-2. La falta de definición en la primera parte y los palos jugaron en contra de los locales, que vieron como, en el segundo tiempo, decidieron los dos goles Manuel Marqués y David Roig.

El Moncofa decantó su duelo con la UDE tras el descanso, gracias a los tantos de Paquito Navarro y Eloy Albalate (2-0).

Así es el árbitro Corma Membrado Juan Bautista Corma Membrado es otro de los árbitros importantes con que cuenta la APFV: acredita muchas temporadas en categoría nacional y ha dirigido durante 12 años como juez destacado las competiciones de la APFV. Ha sido ganador en una ocasión del premio a la mejor labor arbitral y galardonado tres veces con el premio al mejor árbitro de la competición.

Juan Bautista Corma Membrado. / APFV

El Castellón-San Pedro, con dos dianas, en cada tiempo, tampoco tuvo problemas para imponerse al Casa Marina-Bañohogar por 4-0.

El Emat Displays-Villarreal apabulló a domicilio al Rodeo Fore-ut (0-7) y, con seis puntos, se acerca a los primeros puestos.

Otro de los que no regala nada es el Huracán-Burriana, triunfador en el Torre San Vicente frente al Benicasim gracias al gol de Luis Bornay en la primera parte y a una gran defensa en el segundo tiempo, consiguiendo tres puntos muy importantes para no perder comba con los equipos punteros (0-1).

Mayor disparidad en el grupo segundo

Aquí, los resultados han dejado la tabla partida en dos, con una igualdad manifiesta de los cuatro equipos que no han perdido aún.

El Borriol-Magnanimvs goleó al Les Palmes-Gesdepro (0-5), el Alcalà-Bar Gales hizo lo propio ante el San Lorenzo (5-0) y el Oropesa se impuso ante el Maradona en un partido muy competido e igualado que resolvieron los locales con un gol en cada acto (2-1).

El Arrincadeira-Serret le hizo un 6-0 al Rayo de Castellón.

Más igualado fue el Moró-Alqueries (2-1), con una cena de compañerismo tras el partido.

Además, el Pizzería L’Etrusco, que se avanzó con gol de Óscar Palacios, acabó igualando en el Olímpic contra el Vila d´Onda, que marcó en la segunda parte al anotar Jorge Forés un libre directo (1-1).