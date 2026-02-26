Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez MagdalenaNueva tienda PorcelanosaDesalojo escape gasPrograma oficial Magdalena 2026Jubilados proyecto eólico
instagramlinkedin

RUGBY

El rugby se polariza alrededor de melés y touches: Sudáfrica se alinea con el hemisferio norte frente a Nueva Zelanda y Australia

Los dirigente del rugby mundial se han reunido en Londres en las jornadas 'Shape of the Game' ("Forma del Juego") para debatir la evolución de las reglas

Una melé en el partido entre Italia y Gales del Seis Naciones de 2025.

Una melé en el partido entre Italia y Gales del Seis Naciones de 2025. / Europa Press

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El rugby vive un momento decisivo de cara al futuro a corto y largo plazo. Estos días han estado reunidos los dirigentes de las principales instituciones y federaciones de rugby del mundo junto a los árbitros en un evento organizado por World Rugby para debatir la evolución de las reglas del juego. Y el escenario que ha quedado es inquietante, con la polarización de dos posturas claramente enfrentadas sobre la deriva del deporte oval.

Las melés y las touches, en peligro

Según informaba el diario francés L'Equipe existe "una batalla invisible entre bastidores" para debatir el futuro del rugby y presentar solicitudes para cambiar las reglas de "un deporte en constante evolución". Los dos bandos que han surgidos son el de las naciones del hemisferio norte, lideradas por Francia y aliadas con Sudáfrica, que defienden la visión más tradicional del rugby. Y enfrente emergen Nueva Zelanda y Australia, que pretenden revolucionar el rugby, rompiendo incluso con algunos de sus elementos fundamentales. El principal punto de discordia son las jugadas a balón parado. Kiwis y wallabies quieren minimizar la importancia de áreas como la melé y la touch y su relevancia en el juego porque "consumen mucho tiempo, los momentos de posesión colectiva, y lo que se quiere es aumentar el tiempo real de juego", según palabras de Mathieu Raynal, gerente del arbitraje profesional del Top 14 y Pro D2. "Hay casos en los que quieren reemplazar las melés por mauls. Hay que recordar que actualmente están pidiendo permitir el colapso de los mauls".

Pero franceses y sudafricanos se oponen. En palabra de Raynal, "estas zonas son símbolos poderosos de nuestro deporte. También permiten que los jugadores se concentren y eso crea espacio. Y además permite el desafío físico de los jugadores, cansarlos y abrir el juego con el tiempo. Así todos podrán seguir participando en el rugby: grandes, altos, bajos, rápidos... El rugby que defiende Nueva Zelanda y Australia acabará por generar un rugby en el que solo haya terceras líneas o centros. Y eso repercute en la democratización de nuestro deporte".

Rugby World Cup 2023 Final - New Zealand vs South Africa

Rugby World Cup 2023 Final - New Zealand vs South Africa / YOAN VALAT

Yann Roubert, presidente de la Ligue Nationale de Rugby, advierte que "existe apertura a evolucionar, aunque sin perder la identidad del deporte". Kiwis y aussies, con la complicidad de World Rugby (cuyo presidente, Brett Robinson, es australiano y cuyo director de rugby, Mark Robinson, es neozelandés), apuestan por conquistar nuevos territorios gracias a un estilo de juego más dinámico. Muchas federaciones creen que eso convertirá el rugby union en "rugby league". Para el director Técnico Nacional de la FFR, Olivier Lièvremont, sostiene que "los cambios regulatorios propuestos por algunos países tienden a favorecer el ataque y la posesión. Y nosostros apostamos porque se premie igual la búsqueda de la victoria como la apuesta por la recuperación de la posesión. Lo que permite una diversificación de estilos de juego entre los equipos".

Tarjeta roja total o de 20 minutos

Además, World Rugby quiere aprobar la tarjeta roja de 20 minutos en lugar de la roja total, lo que significaría que ya no habría expulsiones totales, salvo por mordiscos, puñetazos o patadas, algo que ya está casi desterrado del rugby. Para el grupo liderado por los franceses, "la tarjeta roja total es absolutamente esencial porque permite realizar una distinción entre lo aceptable y lo inaceptable".

Noticias relacionadas

Esta nueva reglamentación se ha implementado recientemente en el Super Rugby Pacific generando un fuerte rechazo entre quienes advierten que es una deriva hacia el rugby league, en detrimento de las formaciones fijas. El Mundial de 2027 se acerca y la implementación de esos cambios, deben tomarse en los próximos meses. El rugby se juega algo más que un cambio de reglamentación, se juega su identidad, su idiosincrasia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AP7 reabre tras el accidente múltiple con 10 heridos provocado por la niebla
  2. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  3. Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
  4. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"
  5. Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón: Equipe pasa a manos del grupo austriaco Wienerberger
  6. Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
  7. Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
  8. Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?

Galería: Las mejores imágenes de la visita de Miguel Induráin a les Alqueries para inaugurar una calle con su nombre

Galería: Las mejores imágenes de la visita de Miguel Induráin a les Alqueries para inaugurar una calle con su nombre

Tokenización y mentiras, tabús éticos de los nuevos tiempos

Tokenización y mentiras, tabús éticos de los nuevos tiempos

Funeral de Antonio Tejero: La familia despide al teniente coronel en la estricta intimidad

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Culla inicia una nueva actuación de mejora urbana financiada por la Unión Europea

Culla inicia una nueva actuación de mejora urbana financiada por la Unión Europea

EEUU cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo mientras el miedo a una guerra entre ambos países aumenta

Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva

Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva

Vila-real insta al Gobierno a aprobar un plan de emergencia para impulsar la cogeneración y defender el sector industrial y cerámico

Vila-real insta al Gobierno a aprobar un plan de emergencia para impulsar la cogeneración y defender el sector industrial y cerámico
Tracking Pixel Contents