El Sport Ciclista Alqueriense trae a les Alqueries a una leyenda del ciclismo que inaugurará una calle con su nombre
La sede social del club ciclista, en la plaça Major de les Alqueries, será el escenario este jueves, 26 de febrero, del acto homenaje a partir de las 17.30 horas
Les Alqueries disfrutará este jueves del homenaje que el club Sport Ciclista Alqueriense brindará a una de las leyendas del ciclismo español y mundial con motivo de la inauguración de una calle que llevará su nombre.
Se trata de Miguel Induráin, exciclista profesional, estrella mundial y ganador de cinco Tour de Francia y dos Giro de Italia, entre otros logros, será recibido a las 17.30 horas en el local social del club que preside José María Txiki Pineño, en la plaça Major de la localidad.
Invitados de nivel
Un acto en el que estarán presentes, a su vez, el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, el exciclista burrianense y director técnico de la Vuelta, Kiko García, el también exciclista de élite Fernando Escartín, así como el alcalde de les Alqueries, Antonio Gil, y el concejal de Deportes, Víctor Capella.
El esfuerzo de la directiva
«Tras tres años intentándolo, por fin podrá Miguel inaugurar la calle que llevará su nombre», explica Pineño, en relación a que «hace 34 años de la primera vez que Induráin ha venido a les Alqueries, ya que ha estado aquí siete veces, por lo que es de recibo este reconocimiento».
«La cita iba a producirse el pasado 6 de noviembre del 2025, pero por problemas de agenda se pospuso a finales de febrero del 2026», reconoce el dirigente.
Un club con 78 años de historia
Cabe recordar que el 3 de junio de 1948, un grupo de amigos de les Alqueries, apasionados del ciclismo, y con el propósito de seguir y acompañar al que por aquel entonces se ha había consolidado en el profesionalismo, el exciclista alqueriense Vicente Miró, fundaron el Sport Ciclista Alqueriense, uno de los clubs del deporte de las dos ruedas con más solera de la provincia de Castellón.
Una entidad que comenzó a gestarse a principios de la década de 1940, cuando los amigos de Miró comenzaron a acompañarle en ruta, cuando estaba en casa, o yéndole a ver en carrera. Una entidad que presume de tener ya 78 años de historia.
La élite del ciclismo
Por les Alqueries han competido los mejores ciclistas españoles e incluso algunos extranjeros en estos 78 años de historia gracias al gran esfuerzo del club, que durante dos décadas organizó la Volta a la Plana Baixa y durante aproximadamente 15 años el Criterium de les Alqueries, pruebas de enorme prestigio en las que compitieron, además de leyendas como Eduardo Castelló, ciclistas del pedigrí del este jueves homenajeado Miguel Induráin o Abraham Olano, entre otros.
