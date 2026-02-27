Banderazo de salida al MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026, la singular prueba de Castellón

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana afrontó este viernes una intensa jornada que arrancaba por la mañana con la salida oficial de la primera etapa de los equipos inscritos en la FIA ecoRallye Cup.

Treinta y seis equipos del certamen internacional partían de la Plaza de España de Castelló para enfrentarse a una etapa de más de 230 kilómetros, con cuatro zonas de regularidad. Seis horas y media después (tres y media de la tarde) ya habían llegado todos los participantes y comenzaban las verificaciones administrativas y técnicas de los vehículos del campeonato de España que, al igual que el jueves, tuvieron lugar en el andén principal del Parque Ribalta.

El Mahle Eco Rellye Comunitat Valenciana 2026 hace parada en les Useres. / JUANJO AVINO

Importantes participantes

Entre los que disputaron este viernes la etapa, se encontraban los principales animadores de los campeonatos nacional e internacional, entre los que se encuentran nueve de los 10 primeros clasificados en la pasada temporada.

Esta lista está encabezada por los vigentes campeones, el sanmarinés Guido Guerrini y el polaco Artur Prusak (Kia e-Niro); el excampeón internacional Michal Zdarsky, copilotado por Jakub Nabelek (Hyundai Kona); y Franko Spacapan y Sebastian Kobal (Peugeot e-2008), entre otros.

También fue el debut en la cita del Renault 4 E-Tech, coche oficial de la competición. Renault España ha inscrito diferentes unidades de este modelo, formando un equipo de periodistas especializados entre los que se encuentra Francisco Javier Hernández Rosado y Nacho Martín-Loeches Romero.

El apoyo

MAHLE, Repsol, Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló, Ayuntamiento de Castellón y Renault España lideran la lista de patrocinadores y colaboradores, en la que figuran las empresas Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, GO2 by Global Omnium, Record go Mobility, Reciplasa y Pamesa; e instituciones como el Patronat d’Esports de Castelló, Ayuntamiento de Oropesa y Ajuntament d’Onda.

Ceremonia oficial de presentación del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026, en la plaza Mayor. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

El colofón

La Plaza Mayor ha vuelto a convertirse en el escenario elegido para la salida oficial de los cerca de 50 equipos que, entre el viernes y el sábado, disputarán la 13ª edición del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana de vehículos eléctricos, con salida y meta en la ciudad de Castellón.

Previamente, los deportistas han sido recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento en un acto institucional que ha contado con la presencia de la concejala de Deportes, Maica Hurtado; y de los concejales Gonzalo Romero y Luciano Ferrer.

Valoración institucional

Begoña Carrasco ha destacado que gracias a esta prueba “Castellón se sitúa en el mapa de las ciudades que apuestan por el futuro: por la movilidad sostenible, por la innovación y por un modelo de ciudad verde, saludable y respetuosa con el medio ambiente”.

Por su parte, Hurtado ha querido reconocer “el espectacular ambiente vivido en la Plaza Mayor, con una salida llena de luz, color y emoción, que nos consolida como capital de la electromovilidad y demuestra la capacidad de Castellón para acoger eventos de primer nivel”.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y otros concejales del equipo de gobierno, ha dado la salida a los equipos desde la plaza Mayor, en un acto que ha congregado a numeroso público, que no ha querido perderse el espectáculo de luz y sonido que ha acompañado la salida individual de cada participante, convirtiendo el inicio de la prueba en un momento especialmente vistoso y emocionante.