El Facsa Playas de Castellón coge temperatura en el Campeonato de España Short Track de València

El Palau Velòdrom Lluís Puig de València acogió este viernes, 27 de febrero del 2026, la primera de las tres jornadas del 62º Campeonato de España de Short Track. Fue una toma de contacto con solamente dos finales, a la espera del grueso de la competición (sábado y domingo).

En cuanto al Facsa Playas de Castellón, sin representación en el salto de longitud (categoría femenina), la sub-23 Aitana Moscardó sí compitió en el pentatlón femenino, donde la benicense Carmen Ramos (Tenerife CajaCanarias) tuvo que retirarse (la playera fue novena).

En cuanto al heptatlón masculino, la primera jornada acabó con un Andreu Boix cuarto.

¿Cuántos han ido?

El club castellonense ha acudido a la competición con la mayor representación de atletas, 23 mujeres y 19 hombres, lo cual confirma el excelente momento deportivo de la entidad.

De la provincia de Castellón "y su siempre fértil cantera", la Real Federación España de Atletismo (RFEA) citaba, como referencia, a la propia Carmen Ramos, Claudia Conte, Carla Masip, Nara Elipe, Laura Alegre, Naiara Pérez, Naida Calonge e Inés Safont.

Un total 550 atletas, 287 hombres y 263 mujeres, competirán en el 62º Campeonato de España de Short Track. Las inscripciones serán 579, pues 29 atletas doblarán prueba. Los 550 atletas pertenecen a 109 de clubs de 17 federaciones autonómicas.

¿A cuántas medallas aspira?

El objetivo del Facsa Playas de Castellón pasa por situarse entre los grandes equipos del certamen, con aspiraciones fiables de alcanzar entre ocho y 10 medallas.

La cita, además, tiene una importancia superior, ya que en juego también están las últimas plazas de clasificación para el Mundial Indoor de Kujawy Pomorze (Polonia), que será del 20 al 22 de marzo.

