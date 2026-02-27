García Dols, listo para abrir gas en un año que promete en Moto 2: "Nos falta dar un paso para ser más fuertes"

Después de un año realmente complicado, tal y como relató en una entrevista reciente en Mediterráneo, Sergio García Dols abre fuego a este ilusionante curso en su nuevo equipo: el Racing Grising Team. Y lo hace con sensaciones realmente positivas en el Gran Premio de Tailandia, que tendrá lugar mañana en el Circuito Internacional de Chang.

En los entrenamientos libres celebrados ayer, el piloto de Burriana avanzó directamente a la Q2 marcando un tiempo de 1’34.971 y finalizando en la 12ªposición, por delante de su compañero de equipo y otro candidato a estar en la parte alta como Alonso López, que pasó por línea de meta en 1:35.110s, acabando en 15º lugar.

Respecto a la cabeza, el mejor tiempo fue el de Manu González (01:34.501), el principal candidato al título según apuntó un Sergio García que poco a poco tiene que adaptarse a su nueva moto para intentar competir por todo.

Sus sensaciones

Sergio García se mostró optimista y ya piensa en la clasificación de hoy (08.05)con el objetivo de tener una buena posición en la parrilla:«Fue un buen día, trabajamos mucho en la moto, pero todavía nos falta un paso para ser aún más fuertes», comentó ambicioso para intentar seguir mejorando. «También estoy trabajando mucho en mi pilotaje: me siento bien y estoy aprendiendo mucho. Mañana tenemos otra sesión de entrenamientos que debemos aprovechar al máximo para llegar listos a la clasificación, donde quiero ir al límite», expresó motivado. La hora de la verdad llegará mañana a las 07.15 horas, cuando la máxima adrenalina volverá a Sergio García Dols, que buscará iniciar el Mundial de Moto 2 con buen pie.

El equipo castellonense

Otra de las novedades este año es que la startup castellonense Momoven entra en el Mundial de Moto2 bajo el nombre Momoven Idrofoglia RW Racing Team. El equipo competirá con el japonés Ayumu Sasaki (séptimo en los entrenamientos) y el neerlandés Zonta van den Goorbergh (18º), mostrando también un óptimo nivel sobre el asfalto.

Márquez defiende el trono.

En Moto GP, la carrera será mañana a las 09.00 horas y hoy a la misma hora, turno para el sprint. En la sesión de ayer, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) enseñó a todos sus rivales establecindo un nuevo récord absoluto.

Noticias relacionadas

Bezzecchi rodó en 1:28.526, un registro con el que batía el récord de la pole position de 2024 que estableció su compatriota Francesco Pecco Bagnaia en 1:28.700. A pesar de no sentirse cómodo’en ningún momento, el vigente campeón del mundo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó en la segunda posición, a cuatro décimas de Bezzecchi, con 1:28.947, con el campeón del mundo de 2024, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en una más que meritoria quinta plaza tras superar las secuelas de sus lesiones. Y así, todo listo para que arranque el Mundial.