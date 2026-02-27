El resumen de la Gala del Deporte de Moncofa 2025: clubs y deportistas premiados, valoraciones...

Deportistas y clubs de Moncofa vieron reconocidos este viernes, 27 de febrero del 2026, sus éxitos logrados a lo largo del curso 2025 en la V Gala del Deporte Local. Un total de 12 clubs y 27 deportistas individuales subieron al escenario del Poliesportiu Polifuncional Municipal para recoger su galardón.

La gala estuvo conducida por las jóvenes moncofinas Mónica Juan y Judith Llorens quienes, con su profesionalidad y cercanía, encandilaron al público asistente. El acto contó con la presencia institucional del alcalde de Moncofa, Wences Alós; la concejala de Deportes, Arancha Igual; y el diputado provincial Ximo Llopis.

Igual puso el acento en el trabajo colectivo que hay detrás de cada éxito: «Moncofa puede sentirse orgullosa no solo de los resultados, sino de los valores que transmiten nuestros clubs y deportistas: esfuerzo, compañerismo y compromiso». «Esta gala es uno de los momentos más especiales del año, porque visibiliza el enorme trabajo que hay detrás de cada medalla y cada logro deportivo», añadía.

El alcalde Wences Alós destacó que «la gala ha vuelto a demostrar la extraordinaria diversidad y calidad del deporte en nuestra población». «Tenemos representación en disciplinas tradicionales y en modalidades emergentes, en deportes individuales y de equipo; en todos, nuestros deportistas compiten con un nivel altísimo», dijo.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, durante su intervención en la gala. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

«Cada año, en la Gala del Deporte comprobamos cómo Moncofa sigue creciendo y despuntando en las más variadas disciplinas deportivas, lo que demuestra la riqueza, la fortaleza y la proyección de nuestro tejido deportivo», ahondó. «No es casualidad: es fruto del trabajo de los clubs, la implicación de las familias y el compromiso municipal con nuestros clubs y nuestros deportistas», concluyó.

Premios especiales

Esta gala del deporte también sirvió como escenario para la entrega de los trofeos del Circuito de Pruebas Populares de Moncofa 2025. A lo largo del año se disputaron el 5K Corre per l’Igualtat, el 10K Nocturno Platges de Moncofa, la travesía a nado Banderes Blaves y la Media Maratón de Moncofa.

Entrega de los trofeos del Circuito de Pruebas Populares de Moncofa 2025. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Tras las clasificaciones globales, el podio masculino fue: José Ramón Pascual Vera, Javier Giménez Marco y Toni Pla Rodríguez. En categoría femenina: Irene Tur Cruces, Toñi Urban y Paula Diago.

Cuadro de honor de la quinta edición de la Gala del Deporte de Moncofa. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Disciplinas

La quinta edición de la gala destacó por la amplia variedad de disciplinas, reflejo del dinamismo deportivo local: natación, karate, pilota, grappling jiu-jitsu brasileño, baloncesto, MMA, atletismo, orientación, agility, caza y fútbol fueron algunas de las modalidades premiadas en una gran velada para el deporte de Moncofa.