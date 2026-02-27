Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El resumen de la Gala del Deporte de Moncofa 2025: clubs y deportistas premiados, valoraciones...

Doce clubs y 27 deportistas son distinguidos en el Polifuncional Municipal, con el alcalde Wences Alós como máxima autoridad

La foto de familia con los premiados y reconocidos, individuales y clubs, en la Gala del Deporte de Moncofa.

La foto de familia con los premiados y reconocidos, individuales y clubs, en la Gala del Deporte de Moncofa. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

Deportistas y clubs de Moncofa vieron reconocidos este viernes, 27 de febrero del 2026, sus éxitos logrados a lo largo del curso 2025 en la V Gala del Deporte Local. Un total de 12 clubs y 27 deportistas individuales subieron al escenario del Poliesportiu Polifuncional Municipal para recoger su galardón.

La gala estuvo conducida por las jóvenes moncofinas Mónica Juan y Judith Llorens quienes, con su profesionalidad y cercanía, encandilaron al público asistente. El acto contó con la presencia institucional del alcalde de Moncofa, Wences Alós; la concejala de Deportes, Arancha Igual; y el diputado provincial Ximo Llopis.

Igual puso el acento en el trabajo colectivo que hay detrás de cada éxito: «Moncofa puede sentirse orgullosa no solo de los resultados, sino de los valores que transmiten nuestros clubs y deportistas: esfuerzo, compañerismo y compromiso». «Esta gala es uno de los momentos más especiales del año, porque visibiliza el enorme trabajo que hay detrás de cada medalla y cada logro deportivo», añadía.

El alcalde Wences Alós destacó que «la gala ha vuelto a demostrar la extraordinaria diversidad y calidad del deporte en nuestra población». «Tenemos representación en disciplinas tradicionales y en modalidades emergentes, en deportes individuales y de equipo; en todos, nuestros deportistas compiten con un nivel altísimo», dijo.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, durante su intervención en la gala.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, durante su intervención en la gala. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

«Cada año, en la Gala del Deporte comprobamos cómo Moncofa sigue creciendo y despuntando en las más variadas disciplinas deportivas, lo que demuestra la riqueza, la fortaleza y la proyección de nuestro tejido deportivo», ahondó. «No es casualidad: es fruto del trabajo de los clubs, la implicación de las familias y el compromiso municipal con nuestros clubs y nuestros deportistas», concluyó.

Premios especiales

Esta gala del deporte también sirvió como escenario para la entrega de los trofeos del Circuito de Pruebas Populares de Moncofa 2025. A lo largo del año se disputaron el 5K Corre per l’Igualtat, el 10K Nocturno Platges de Moncofa, la travesía a nado Banderes Blaves y la Media Maratón de Moncofa.

Entrega de los trofeos del Circuito de Pruebas Populares de Moncofa 2025.

Entrega de los trofeos del Circuito de Pruebas Populares de Moncofa 2025. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Tras las clasificaciones globales, el podio masculino fue: José Ramón Pascual Vera, Javier Giménez Marco y Toni Pla Rodríguez. En categoría femenina: Irene Tur Cruces, Toñi Urban y Paula Diago.

Cuadro de honor de la quinta edición de la Gala del Deporte de Moncofa.

Cuadro de honor de la quinta edición de la Gala del Deporte de Moncofa. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Disciplinas

La quinta edición de la gala destacó por la amplia variedad de disciplinas, reflejo del dinamismo deportivo local: natación, karate, pilota, grappling jiu-jitsu brasileño, baloncesto, MMA, atletismo, orientación, agility, caza y fútbol fueron algunas de las modalidades premiadas en una gran velada para el deporte de Moncofa.

Premiados, autoridades y público en el Poliesportiu Polifuncional Municipal de Moncofa.

Premiados, autoridades y público en el Poliesportiu Polifuncional Municipal de Moncofa. / MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

