El resumen de la Gala del Deporte de Moncofa 2025: clubs y deportistas premiados, valoraciones...
Doce clubs y 27 deportistas son distinguidos en el Polifuncional Municipal, con el alcalde Wences Alós como máxima autoridad
Deportistas y clubs de Moncofa vieron reconocidos este viernes, 27 de febrero del 2026, sus éxitos logrados a lo largo del curso 2025 en la V Gala del Deporte Local. Un total de 12 clubs y 27 deportistas individuales subieron al escenario del Poliesportiu Polifuncional Municipal para recoger su galardón.
La gala estuvo conducida por las jóvenes moncofinas Mónica Juan y Judith Llorens quienes, con su profesionalidad y cercanía, encandilaron al público asistente. El acto contó con la presencia institucional del alcalde de Moncofa, Wences Alós; la concejala de Deportes, Arancha Igual; y el diputado provincial Ximo Llopis.
Igual puso el acento en el trabajo colectivo que hay detrás de cada éxito: «Moncofa puede sentirse orgullosa no solo de los resultados, sino de los valores que transmiten nuestros clubs y deportistas: esfuerzo, compañerismo y compromiso». «Esta gala es uno de los momentos más especiales del año, porque visibiliza el enorme trabajo que hay detrás de cada medalla y cada logro deportivo», añadía.
El alcalde Wences Alós destacó que «la gala ha vuelto a demostrar la extraordinaria diversidad y calidad del deporte en nuestra población». «Tenemos representación en disciplinas tradicionales y en modalidades emergentes, en deportes individuales y de equipo; en todos, nuestros deportistas compiten con un nivel altísimo», dijo.
«Cada año, en la Gala del Deporte comprobamos cómo Moncofa sigue creciendo y despuntando en las más variadas disciplinas deportivas, lo que demuestra la riqueza, la fortaleza y la proyección de nuestro tejido deportivo», ahondó. «No es casualidad: es fruto del trabajo de los clubs, la implicación de las familias y el compromiso municipal con nuestros clubs y nuestros deportistas», concluyó.
Premios especiales
Esta gala del deporte también sirvió como escenario para la entrega de los trofeos del Circuito de Pruebas Populares de Moncofa 2025. A lo largo del año se disputaron el 5K Corre per l’Igualtat, el 10K Nocturno Platges de Moncofa, la travesía a nado Banderes Blaves y la Media Maratón de Moncofa.
Tras las clasificaciones globales, el podio masculino fue: José Ramón Pascual Vera, Javier Giménez Marco y Toni Pla Rodríguez. En categoría femenina: Irene Tur Cruces, Toñi Urban y Paula Diago.
Disciplinas
La quinta edición de la gala destacó por la amplia variedad de disciplinas, reflejo del dinamismo deportivo local: natación, karate, pilota, grappling jiu-jitsu brasileño, baloncesto, MMA, atletismo, orientación, agility, caza y fútbol fueron algunas de las modalidades premiadas en una gran velada para el deporte de Moncofa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas
- Porcelanosa abre nueva tienda en Vila-real en un espacio emblemático
- Caos en la AP-7 en Castellón: Cómo conducir con niebla
- Ya es oficial: Prohibido el burka y el niqab en edificios municipales de Castelló