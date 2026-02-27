Este sábado, la gran fiesta del Fustecma NBF Castelló... ¡y partido contra el líder!

Tarde especial este sábado para el Fustecma Nou Bàsquet Femení. A las 17.45 horas dará comienzo la presentación oficial de todos los equipos en el pabellón Fernando Úbeda (Grapa). Acto seguido, alrededor de las 18.30, será el momento de una merienda para las jugadoras.

Y el plato fuerte llegará a las 19.30 con el partido de la Liga F Challenge entre el Fustecma y el Celta Femza. Un partido de máxima exigencia ante el líder de la categoría con 21 victorias y solo una derrota. Fuera del descenso con un balance de 7-13, las castellonenses buscarán dar la campanada en un día mágico y ganar al equipo más fuerte. Todo es posible en un equipo que empezó con muy malos resultados pero que logró darle la vuelta a la situación mostrando un gran juego.