La crónica | El Servigroup Peñíscola no pasa del empate contra Osasuna (2-2)

Un punto más para el Servigroup Peñíscola pero que sabe a poco. Igualó 2-2 contra Osasuna Magna en un duelo que fue ganando por 2-0 y vio como el rival le igualaba en la segunda parte. Pudo ganar pero erró dos lanzamientos de diez metros en la recta final.

Los primeros instantes del partido fueron de igualdad sin concesiones parte de ninguno de los dos equipos y sin apenas remates. No fue hasta el minuto 7 cuando se iba a adelantar el Peñíscola con un penalti anotado por Juanico.

Osasuna pasó a dominar en el ecuador del primer tiempo con varias llegadas peligrosas. Cuando más sufría el Peñíscola llegó el 2-0. Saladié hizo una jugada por la banda izquierda y asistió a la frontal del área para que el capitán Elías marcase el segundo. Ese tanto hizo daño a los de verde, y el Peñíscola intentó varias veces el tercer tanto pero Asier salvó a los suyos de encajar el tercero.

Con más intensidad salió a la segunda parte Osasuna al tener la necesidad de marcar. Sus jugadores tuvieron oportunidades pero se topaban con un muro, Gio. Sin embargo, en menos de cuarenta segundos el marcador pasó el 2-0 al 2-2, en el minuto 30. Primero un mal entendimiento entre Gio y Pablo Muñoz terminó con gol en propia del último tras un disparo cruzado de Linhares. Seguidamente Geraghty empató con un fuerte lanzamiento raso.

Doble penalti fallado

Los de Valladares tuvieron la victoria en dos penaltis. El primero Juanico lo mandó al laguero y el segundo lo tiró Juanqui cuando faltaban cinco segundos. Palazón fue el héreo para los visitantes.

Ficha técnica

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Plaza, Elías, Pablo Muñoz y Juanqui; quinteto inicial. También jugaron: Juanico, Flores, Diego Sancho, Víctor Pérez, Saladié, Rosental, Araya y Ferreira.

OSASUNA MAGNA: Asier, Gustavo Marra, Ortàs, Korsun y Dani Saldise;quinteto inicial. También jugaron Linhares, Geraghty, Ion Cerviño, Josu Mendive, Pachu, Palazón, Cuello y Riveras.

GOLES: 1-0 Min. 7: Juanico (p.); 2-0 Min. 14: Elías; 2-1. Min.29: Pablo Muñoz (p.p.); 2-2 Min.3 0: Geraghty.

ÁRBITROS: Borja Darriba y Rubén Ferrero (Galicia). Amonestaron con amarilla a Geraghty (5’), Araya (9’), Juanqui (13’), Cuello (15’), Ion Cerviño (16’, 40’), Saladié (24’), Riveras (35’), Diego Sancho (40’)

ESTADIO: Juan Vizcarro.

ENTRADA: 600 espectadores.