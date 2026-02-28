El MAHLE Eco Rallye de la Comunitat Valenciana refuerza la apuesta sostenible de Orpesa

Orpesa ha acogido este sábado uno de los puntos destacados del recorrido del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026, una prueba que atraviesa distintos municipios de la provincia de Castellón y que se ha consolidado como una referencia en movilidad sostenible.

El alcalde, Rafael Albert, junto a la concejala de Deportes, Sonia Bellés, y otros miembros del equipo de Gobierno municipal, asistieron a la plaza Mayor, uno de los enclaves por los que ha discurrido la competición.

La concejala Sonia Bellés destacó la importancia de acoger eventos de estas características, que permiten posicionar a Oropesa dentro del calendario de competiciones vinculadas al deporte y la sostenibilidad, al tiempo que generan dinamización económica y proyección exterior.

Por su parte, el alcalde Rafael Albert señaló «es un orgullo que Oropesa forme parte del recorrido de una prueba que simboliza el futuro de la automoción y la apuesta por las energías limpias». Y así, la primera etapa de los participantes del campeonato nacional y la segunda de los del internacional fue todo un éxito.

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana finaliza este domingo a las 22.00h con la entrega de premios en el Hotel Luz Castellón.