Álex Juan y Carmina Ramos ganan la Marxa a Peu de Borriol en el estreno de la prestigiosa Lliga Nord
Estreno de la prestigiosa prueba por todo lo alto con la participación de casi 900 corredores
El 28 de Marzo, la Pujada a la Nevera de Atzaneta
La Marxa a Peu per Borriol ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la Lliga Castelló Nord 2026 confirmando, una vez más, su papel como una de las pruebas más emblemáticas del calendario provincial. La cita organizada por el Club Muntanyer La Pedrera reunió a cerca de 900 corredores en un recorrido exigente de 25 kilómetros y 1.250 metros de desnivel positivo.
Desde los primeros compases fue una carrera intensa en cabeza. En categoría masculina absoluta, Alex Juan Carratalá fue el más fuerte, imponiéndose con autoridad tras cruzar la meta en 1:52:14. El segundo puesto fue para Agustín Ribera Querol con un tiempo de 1:57:03, mientras que Lluísma Mas Cáceres completó el podio con 1:57:50, en una lucha ajustada hasta el final por el podio.
En categoría femenina la igualdad fue máxima. Carmina Ramos Alfonso se llevó la victoria tras detener el crono en 2:27:22, apenas un minuto por delante de Isabel Llorach García, que finalizó en 2:28:28. El tercer escalón del podio fue para Silvia Miralles Arnau con un tiempo de 2:29:41.
Ganadores en Joves
La categoría Joves volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada, reflejando el excelente momento de la cantera en la montaña castellonense. Nicolás Monferrer Fuertes firmó una destacada actuación con un tiempo de 1:22:27, mientras que Balma Moreno, corredora local, se impuso en categoría femenina con 1:30:11, recibiendo el reconocimiento del público en meta.
Un gran ambiente en Borriol
Hay que destacar que el Borriol volvió a estar a la altura. Voluntariado, vecinos y familiares arroparon a los participantes en una mañana que combinó competitividad, esfuerzo y el carácter auténtico de la montaña de Castelló.
La Lliga Castelló Nord 2026 arranca así con una prueba que tuvo mucha emoción. La próxima cita del calendario será la Pujada a la Nevera en Atzeneta del Maestrat, el 28 de marzo, donde el circuito vivirá su segundo asalto.
