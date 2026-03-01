Dominio aplastante del Facsa Playas de Castellón en el Nacional Short Track...¡con 13 medallas!

El FACSA Playas de Castellón volvió a firmar una actuación sobresaliente en el Campeonato de España Absoluto Short Track, celebrado durante tres jornadas en el Velódromo Luis Puig de Valencia, imponiéndose con claridad tanto en el medallero como en la clasificación por equipos. Con 13 preseas, el club de Castelló alcanzó los 112 puntos, por delante del Diputación del Valencia (75) y el Nike (62).

Los dos oro llegaron desde el lanzamiento de peso: Belén Toimil, campeona de España en peso femenino, reafirmando su liderazgo nacional; y Miguel Gómez, campeón en peso masculino con un mejor lanzamiento de 19.07 metros, superando sus mejores registros previos y consolidando su progresión en la élite nacional.

Las cuatro platas

El segundo escalón del podio tuvo una importante presencia del Playas con Juan Luis Bravo, subcampeón de España en salto con pértiga; Naiara Pérez, plata en pértiga femenina tras superar los 4.15 metros; Lerato Pagés, subcampeona nacional en 60 metros vallas y Andreu Boix, segunda en heptatlón.

Los siete bronces

Al tercer puesto del podio se subieron Álex García en pértiga, Laura Alegre en salto de altura, Ona Rosell en los 60 metros, Esther Navarro y Juan Carlos Castillo en los 200 metros, José Ignacio Pérez – 800 metros y Naida Calonge en el triple salto. Otro éxito playero.