Resumen Juveniles | El Villarreal remonta y logra una atronadora victoria ante el Roda (2-6)

El Roda se fue al descanso dominando en el marcador (0-1) ante el Villarreal porque fue mejor en los 45 primeros minutos, otra cosa es lo que pasó en el segundo tiempo donde el delantero valenciano Javier Aguilar enchufó a su equipo en el luminoso del campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Al final cara victoria amarilla. Los muchachos de Pepe Reina fueron letales.

José Gil controla el balón ante la presión del jugador del Villarreal, Marc Pérez. / Juan Francisco Roca

Un penalti cometido sobre Christian Rocha en el minuto 33 permitió al Roda adelantarse en el marcador ya que el lateral Diego Vázquez no erró desde los once metros y perforó las mallas de la portería defendida por Pau Polo. Dentro de las idas y venidas a las dos áreas, el conjunto gualdinegro de Alberto Fita fue más letal, pero sin colmillo en el remate final.

El canario Sergio Barrera firmó el sexto gol del juvenil del Villarreal frente al Roda. / Juan Francisco Roca

En cambio, tras el descanso el Villarreal mejoró con los cambios y su goleador Javier Aguilar sólo tardó 10 minutos en batir la portería de Jordi Martínez, tras varios rechaces. El atacante valenciano repitió en el minuto 66, mientras que sin solución de continuidad Seydou Llopis de gran trallazo amplió la renta. El Villarreal estaba desbocado y otros goles de Aguilar, Seydou más el del canario Sergio Barrera certificaron la amplia victoria. Mario Barella anotó un auténtico golazo para el Roda que en el minuto 80 significó el 2-4.

Punto para el Castellón

La escuadra albinegra no pasó del empate (1-1) en el campo del penúltimo clasificado, el Pinatar. Un partido en el que el conjunto de la capital de la Plana de Luis Cubedo llegó a errar un penalti con 0-0 en el marcador. Lanzó Fran Santamaría y el arquero del equipo murciano Pablo Montesinos consiguió acertar la dirección del balón.

Once presentado por el juvenil del Castellón en el campo del Pinatar. / CD Castellón

En la segunda parte el Pinatar consiguió perforar la portería defendía por Jorge Calduch. Fue en el minuto 61 y por mediación de Jalal Bouthini. En la recta final llegaría el empate del Castellón. Lo anotó el central grauero Albert Albiol en el minuto 80 a la salida de una falta. En los minutos finales se intentó marcar el gol que hubiese significado la remontada, pero no llegó.