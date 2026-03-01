Resumen Lliga Comunitat | El Onda fue el único equipo provincial que consiguió cantar victoria

En una jornada con dos emparejamientos entre equipos provinciales, sólo se pudo celebrar una victoria y fue la del Onda frente a L’Alcora, que se solventó con un tempranero gol. Siguen muy alejados de los puestos de ascenso directo o de ‘play-off’ los conjuntos castellonenses, y por abajo se están poniendo en un aprieto tanto Alquerías, Almazora como L’Alcora, con el descenso pisándoles los tobillos.

El duelo vivido en el Enrique Saura de Onda vivió la única victoria provincial. El conjunto ondense de Fernando García se impuso por la mínima a L’Alcora (1-0). Valió el único gol que anotó en el minuto 10 el atacante Jorge Mallol, haciéndose valer esa ley no escrita del ex, que aniquiló a sus excompañeros.

Tablas en el Pesudo

El Burriana de Óscar Calleja, que a nivel clasificatorio es el mejor equipo castellonense, arañó un punto en su atractivo duelo frente al Almazora en el José Manuel Pesudo (0-0). No se vieron excesivas ocasiones claras de gol y, al final, reparto de puntos. El conjunto burrianense es quinto en la tabla, pero muy lejos de la tercera plaza. Los almassorins se asoman a precipicio.

Y luego dos derrotas. La del Nou Jove Castelló en su visita al feudo del Atlètic Quart por 2-0. Sam adelantó a los valencianos en el minuto 6 y remató la faena en el 92. El que no tuvo suerte fue el Alqueries frente al Promeses Sueca (1-2). Los gualdiazules marcaron primero por mediación de Álex Molés (min. 26), pero en el tramo final el partido se les escapó de las manos con los tantos de Miguel Blasco (min. 76) y de Pau Aguiló (min. 81).