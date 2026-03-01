Resumen Tercera RFEF | David Megina le da un punto al Vall de Uxó en el minuto 94 (1-1)

«Siempre nos quedará París», le dijo Rick Blaine (Humphrey Bogart) a Ilsa Lund (Ingrid Bergman) en la película Casablanca, de 1.942. En el José Mangriñán de La Vall d’Uixó se empieza a decir cuando el partido del Vall de Uxó está atascado o cuesta arriba: «Siempre nos quedará David Megina», este artista del balón (goleador) y de los ‘bous al carrer’ (consumado recortador) le dio un punto al equipo vallero en el minuto casi 94 del partido jugado frente al líder Castellonense. Un partido complicado, pero donde los muchachos de José Manuel Descalzo nunca le perdieron la cara al marcador, que se puso cuesta arriba a falta de media hora para el final.

La Ude recibía a un sólido líder, la UD Castellonense, equipo armado para dar el salto a la Segunda Federación, la que se le escapó la pasada campaña. Armado de buenos futbolistas y con un considerable presupuesto. Una gran inversión. El Vall de Uxó jugó con sus armas, la de luchar, pelear y no desfallecer. El primer tiempo, que acabó sin goles, fue muy intenso y sin claras ocasiones de gol. En cambio, tras el descanso fue como si se hubiese abierto la Caja de Pandora.

Buen partido en el campo José Mangriñán y justo reparto de puntos. / UD Vall de Uxó

Los valencianos se adelantaron en el marcador en el minuto 50 al transformar Iker Garijo un penalti, al que nada pudo hacer el portero Rafael Soriano. Cuando apareció la figura del delantero porteño David Megina el encuentro cobró otra dimensión. En el minuto 60 avisó Megina, pero su remate salió desviado. Luego el larguero escupió un balón que llevaba marchamo de gol (min. 81) y en el descuento, cuando las manecillas del reloj apuntaban al minuto 94 llegó el zarpazo de David Megina para poner patas arriba al José Mangriñán. Gol, empate y un punto de oro para el Vall de Uxó frente al súper líder.

Formación del Vall de Uxó

El conjunto vallero formó en este partido con Rafa Soriano, en la portería; Borja Vicent, Jorge Piñango, Víctor Pacheco (Hugo Montañana, min. 86) y Carlos Tendero (Luismi Ruiz, min. 75), en defensa; Richi Cañada, Amine Bouhou, Ximo Forner (Diego Castaño, min. 65) y Gonzalo Gimeno, en el centro del campo; y David Megina y Ayman Rajouani (Fer Viñaspre, min. 65), en la punta del ataque.

Victor Julia, futbolista de un Soneja que le plantó cara a La Nucía y sumó un punto. / CD Soneja

Buen punto para el filial

No es nada fácil salir airoso del campo de Buñol y el Villarreal C por dos veces le igualó a la escuadra valenciana para traerse un buen punto hasta la Plana (2-2). Los locales, que pelean por el ascenso al igual que el filial amarillo de David Cifuentes. Se adelantaron en el minuto 37 por mediación de Marcos. Nada más arrancar la segunda parte llegó el empate de Kevin. Nuevamente, Marcos, desde el punto de penalti, adelantó a los ‘blanquets’ de Bunyol. Cuatro minutos tardó el central Daniel Rodríguez Patas en firmar un empate que ya no se alteró más.

Trabajado punto

Empate del Soneja en El Arco frente a La Nucía (0-0) en un partido muy exigente para la escuadra del Alto Palancia frente a un rival que quiere luchar por pelear por ascender de categoría. Lo rozó la pasada temporada, pero se le escapó en el ‘play-off’. Los alicantinos encontraron resistencia de la buena ante un conjunto taronja que siempre estuvo muy bien plantado en el terreno de juego y que, por momentos, llegaron a inquietar la portería de los de San Vicente del Raspeig, que vaya por delante que acumulan 13 encuentros consecutivos sin perder.