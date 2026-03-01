De la carrera de Moto2 al hospital: Caída del burrianense Sergio García Dols y comunicado de la escudería

El piloto de Burriana Sergio García Dols no presenta fracturas tras su accidente durante la disputa del Gran Premio de Tailandia de Moto2, según informa su equipo, la escudería Gresini Racing.

En un escueto comunicado, el equipo confirma que Sergio García no sufre ninguna fractura pero que "en estos momentos se dirige al hospital para que le traten adecuadamente el dedo índice izquierdo y evitar cualquier riesgo de infección".

Resumen de la carrera

En el aspecto deportivo, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el español Manuel González (Kalex) y el también español David Almansa (KTM) se adjudicaron la victoria en sus respectivas categorías del Gran Premio de Tailandia de motociclismo.

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC), que finalizó segundo la carrera larga tras vencer en la prueba 'sprint', es el primer líder del campeonato del mundo con 32 puntos.

Bezzecchi dominó la prueba de MotoGP desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, llevándose tras su estela a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que no acabó la carrera al sufrir un llantazo y el correspondiente pinchazo en la rueda trasera de su moto, y a Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que acabó tercero.

Por su parte, el español Manuel González (Kalex) se adjudicó el triunfo en una muy accidentada carrera de Moto2, que hasta en dos ocasiones tuvo que ver bandera roja, primero por el percance sufrido por el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y, posteriormente, por el que protagonizaron el burrianense Sergio García Dols (Kalex) y el italiano Luca Lunetta (Kalex).

Por último, el español David Almansa (KTM) venció el primer gran premio de su carrera deportiva en Moto3, por apenas tres milésimas de segundo sobre el también español Máximo Quiles (KTM), merced a no perder los nervios en la última curva del trazado para emparejarse con él y vencerlo. El hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) fue tercero, en cabeza de un cuarteto que entró a más de nueve segundos del dúo líder.