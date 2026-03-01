Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia se aleja de la quema con un triunfo de penalti sobre Osasuna

Ramazani anotó desde el punto fatídico el único gol del encuentro en Mestalla

Una acción del Valencia - Osasuna.

Una acción del Valencia - Osasuna. / EP

EFE

Valencia

Un penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió este domingo para que el Valencia ganara a Osasuna en Mestalla y sumara tres puntos que le alejan del descenso

Con este triunfo, el Valencia se distancia en cinco puntos de esa zona baja y el Osasuna corta su racha de seis partidos sin perder.

