Javier Guillén, director de La Vuelta: «La Vuelta tenía que regresar a Castellón a lo grande, por todo lo alto»
El principal responsable de la ronda española, que acompañó a Miguel Induráin en su homenaje en les Alqueries, mira hacia la próxima edición, con dos etapas en la provincia
Les Alqueries, más concretamente el Sport Ciclista Alqueriense, trajo la semana pasada a Miguel Induráin. La localidad de la Plana Baixa era, en la década de los 80, un pueblo de poco más de 3.000 habitantes pero que, durante unos años, hizo posible un pequeño milagro ciclista: un critérium internacional, con figuras de primer nivel, entre ellos el campeonísimo navarro.
Más de 30 años después, el de Villava recibió un homenaje y posó en la calle que lleva su nombre, producto de la huella que dejó. Pero Induráin no vino solo, porque estuvo acompañado de sus contemporáneos Fernando Escartín o el burrianense Kiko García, así como de Javier Guillén (Madrid, 54 años), máximo responsable de La Vuelta desde el 2008.
Éste último repasaba para el Periódico Mediterráneo el entrañable acto, pero también mirando a las dos etapas de la próxima edición que discurrirán por la provincia: el 27 de agosto, Alcossebre-Castelló (con el destacado paso por el Desert de les Palmes; y al día siguiente, Vall d’Alba-Aramón Valdelinares.
Así ve a la leyenda
--Les Alqueries es un pueblo relativamente pequeño pero, eso sí, con una enorme e histórica tradición ciclista. Por eso ha venido usted, ¿no?, acompañando a todo un Miguel Induráin...
--Sí, claro. Bueno, tan pequeño no es. Yo creo que tiene unas buenas dimensiones, pero sobre todo yo me quedo con la afición al ciclismo que tiene. Cuenta con un gran club ciclista. La verdad es que eso, para mí, es lo emocionante. Hemos venido a hablar de ciclismo, porque hemos venido a hablar de la mayor leyenda que tiene el ciclismo español y una de las grandes leyendas que tiene el ciclismo mundial: para mí, con Eddy Merckx, el mejor corredor que ha habido nunca. Y, encima, cómo es Miguel Induráin. Por eso estamos muy contentos de estar aquí. España es un país que recuerda mal a sus leyendas, pero somos lo que somos gracias a gente como Miguel. Porque cuando él ganaba, ganábamos todos también, este es un deporte maravilloso. Es un ídolo pero, cuando te acercas a él, es una extraordinaria persona: se merece una calle, una rotonda, un polideportivo, una casa sin pagar el IBI... Él sigue pasando por nuestros corazones. Y si el alcalde de les Alqueries quiere, La Vuelta pasará por aquí siempre que sea posible.
El protagonismo de Castellón
--Y pensando ya en La Vuelta 2026, aunque todavía quedan unos cuantos meses, Castellón, precisamente este año, va a tener un protagonismo bastante importante, sobre todo al principio. ¿Qué espera de ese paso?
--Va a tener un grandísimo protagonismo. Yo creo que, además, con dos etapas muy interesantes. Una de ellas con el famoso sterrato previo a llegar a Castelló, que es algo que no solemos hacer en La Vuelta a España, pero que este año, después de haber estudiado mucho lo que es el alto del Bartolo, pues queríamos tener una innovación. Esta etapa la podíamos haber hecho de dos maneras, pero creo que la del sterrato era, digamos, la más potente. Y a partir de ahí, pues Castellón siempre ha sido una provincia que ha apostado por el ciclismo. Hay muchísima afición, hay muchísimos ciclistas... Siempre que hemos venido, hemos tenido muchísimo éxito. El año pasado no estuvimos y tocaba volver. Mejor dicho: tenía que ser a lo grande, por todo lo alto. Y creo que lo hemos conseguido.
Lo que espera
--Estamos todavía, no al principio de la temporada, pero sí en una fase inicial del año. ¿Qué pálpito tiene de esta edición del 2026?
--Pues yo espero que haya emoción hasta el último día. Confío en que sea una gran Vuelta, porque realmente el recorrido es muy, muy potente. Espero también que sea una Vuelta en la que podamos ofrecer el mayor espectáculo. Creo que vamos a tener grandísimos corredores. Pero, sobre todo este año, yo me quedo con el recorrido.
