El jugador de un pueblo de Castellón que puede disputar un Mundial en Argentina

Diego López, Diego d’Onda, figura en la preselección para el próximo Mundial de Pilota, que tendrá lugar en Mendoza (Argentina).

La semana pasada se llevó a cabo una de las últimas sesiones de entrenamiento con la preselección masculina, previa a tomar las decisiones sobre el listado definitivo de jugadores que participaran en esta importante cita.

La modalidad de llargues se entrenó en las instalaciones de la Ciutat de la Pilota de Moncada (Valencia), mientras que la disciplina de juego internacional se trasladó al campo de fútbol Municipal de Vinalesa (Valencia).

Preseleccionados para el Mundial de Pilota 2026, en Mendoza (Argentina). / Gonzalo Marco

El regreso

Diego se incorpora de nuevo a los entrenamientos y partidas tras una larga lesión del hombro que le ha tenido apartado de los trinquets desde septiembre del 2025.

Las sensaciones en el entrenamiento con la selección fueron muy buenas, ya está prácticamente al 100%, según su entorno.

El joven jugador de Onda está muy ilusionado en esta nueva etapa, en la que ya se ha estrenado con sendas partidas en Vilamarxant (Valencia) y Vila-real, mostrando un juego contundente.

La selección para Mendoza se hará pública durante esta semana.

A la Magdalena

La próxima cita que tiene el jugador ondense, en la provincia de Castellón, será el próximo lunes (9 de marzo del 2026), en el Trinquet Municipal de Castelló, en partida de la Magdalena 2026, en la que se enfrentará a José Salvador y Álvaro Gimeno, teniendo como compañeros a Javi y Mañas.