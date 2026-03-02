¡Le cae un sanción de 38 partidos por agredir a un árbitro de Castellón!

El Comité de Competición de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha impuesto una sanción de 38 partidos al guardameta del San Antonio de Benagéber CF tras un episodio de violencia ocurrido durante el encuentro frente a CDFB L’Eliana, disputado en el campo Municipal de San Antonio de Benagéber (Valencia). Según la resolución, el futbolista recibió 37 partidos de inhabilitación por agresión y uno adicional por la expulsión previa por doble amarilla. Era un partido del grupo II de Primera FFCV.

¿Qué ocurrió en el San Antonio de Benagéber–L’Eliana?

Los hechos se produjeron en un momento del partido, cuando el portero local, José Antonio A. G., ya había sido expulsado por doble amonestación. En ese contexto, el jugador propinó un puñetazo al árbitro asistente número uno, identificado como Nicolás A. T., un joven colegiado natural de Vinaròs adscrito desde hace dos años a la delegación de València.

La agresión provocó la interrupción del encuentro. De acuerdo con el relato incluido en el fallo disciplinario, el asistente precisó asistencia médica tras el golpe.

La sanción: 37 partidos por agresión y uno por la expulsión

El Comité de Competición considera el episodio una conducta de máxima gravedad dentro del reglamento disciplinario y dicta una de las sanciones más contundentes del curso: 37 partidos por la agresión al asistente, a los que se suma un partido más por la expulsión por doble amarilla, alcanzando 38 partidos en total.

En el texto de la resolución (hecha pública el jueves previo), el órgano disciplinario indica que el castigo se impone “por agredir al árbitro asistente número uno, precisando éste asistencia médica”, y añade que no consta comunicación previa al Comité de que la agresión haya causado baja deportiva o para sus ocupaciones habituales.

¿Cuándo se reanuda el partido?

Tras la suspensión, el encuentro deberá reanudarse en una fecha ya señalada: el 11 de marzo a las 20.00 horas, retomándose desde el minuto exacto en el que se produjo la interrupción.

Un caso que reabre el debate sobre la violencia en el fútbol regional

El episodio vuelve a poner el foco en un problema recurrente del fútbol de base y regional: la protección del estamento arbitral, especialmente de los asistentes jóvenes que inician su trayectoria en categorías autonómicas. La FFCV ha ido difundiendo en los últimos años circulares y recordatorios disciplinarios para endurecer el marco sancionador en casos de agresión a árbitros y asistentes.

Más allá del castigo deportivo, la gravedad de los hechos suele activar también, en algunos casos, vías adicionales (informes complementarios, recursos y, si se considerara oportuno, actuaciones por otras jurisdicciones). Por ahora, el procedimiento deportivo deja una consecuencia inmediata: una inhabilitación muy prolongada que condiciona la temporada del jugador y del equipo.