UniEsport 2026 cumple 10 años: la Fundación Trinidad Alfonso renueva su alianza universitaria

El deporte universitario de la Comunitat Valenciana vuelve a ganar impulso con UniEsport 2026, el programa con el que la Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, renueva por 10º curso consecutivo su colaboración con las ocho universidades de la autonomía. El objetivo se mantiene intacto desde su nacimiento: fomentar la práctica deportiva en el entorno universitario y recompensar el esfuerzo académico-deportivo de quienes compaginan estudios superiores y alto rendimiento.

La firma del nuevo convenio se ha escenificado este lunes 2 de marzo del 2026 en un acto especial celebrado en la Universitat Jaume I (UJI), en Castelló, con presencia de rectores, vicerrectores, representantes institucionales y deportistas universitarios, además del director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

Un compromiso que cumple 10 cursos: deporte en las aulas y en la competición

UniEsport parte de una idea sencilla y ambiciosa: el talento deportivo no se forma únicamente en la pista, también se construye en el aula. Por eso, el programa busca concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de conciliar deporte y estudios, y convertir a los universitarios en embajadores de la Comunitat de l’Esport dentro y fuera de España.

Con esta renovación, la Fundación consolida una colaboración estable que, desde hace una década, abarca distintos frentes del deporte universitario:

Apoyo al alumnado que compite en deporte de alto nivel mientras avanza en su carrera.

que compite en mientras avanza en su carrera. Ayudas económicas para universitarios que participan en torneos internacionales .

para universitarios que participan en . Refuerzo de la visibilidad del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU) .

. Impulso de la marca Comunitat de l’Esport, que seguirá presente en las equipaciones oficiales de las universidades.

Acto en la UJI: universidades y Fundación refuerzan una “alianza estratégica”

La gala en la Universitat Jaume I reunió a representantes de todas las instituciones académicas participantes. Asistieron, entre otros, la rectora de la UJI, Eva Alcón; el rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV), José Manuel Pagán; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla; el delegado del rector del Campus Saludables y Deportes de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Raúl Reina; la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro; el vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Javier Montañez; la directora del Servicio de Deportes de la Universitat de València (UVEG), Ana Mª Gómez; la rectora de la Universidad Europea de Valencia (UE), Rosa Sanchidrián; y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

La imagen de la firma simboliza, más que un acuerdo formal, una apuesta compartida por el presente y el futuro del deporte universitario.

X Premios Fundación Trinidad Alfonso: excelencia doble, académica y deportiva

El acto sirvió también para poner el foco en la 10ª entrega de los Premios Fundación Trinidad Alfonso, un reconocimiento al equilibrio entre rendimiento deportivo y mérito académico.

Cada año se conceden 16 premios (uno masculino y uno femenino por cada universidad), dotados con 1.000 euros y una placa conmemorativa, dirigidos a estudiantes que destacan en ambas áreas. Además, se entregan dos Premios Extraordinarios anuales (al mejor alumno y alumna deportista con estudios ya finalizados), con una dotación de 2.000 euros y placa, como reflejo de una visión integral del éxito basada en la preparación, la competitividad y los valores.

Gabriel Utiel

Premiados de la edición 2025: nombres y modalidades

En la gala de este lunes se entregaron los premios correspondientes a 2025:

Universitat de València (UVEG)

Lucas Orduña (Pádel)

(Pádel) Victoria Andrés (Patinaje)

Universitat Politècnica de València (UPV)

Bernat Ferrer (Carreras de Montaña)

(Carreras de Montaña) Pau Gimeno (Lucha Libre)

Universidad de Alicante (UA)

Izan Edo (Triatlón)

(Triatlón) Judit Farrando (Baloncesto)

Universitat Jaume I (UJI)

Pablo Alba (Atletismo y Campo a Través)

(Atletismo y Campo a Través) Silvia Doñate (Ajedrez)

Universidad Miguel Hernández (UMH)

Héctor Martín (Fútbol y Atletismo)

(Fútbol y Atletismo) Vladislava Bulat (Natación y Atletismo)

Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH)

Satcha Flageul (Surf)

(Surf) Sophy Zimmermann (Vela)

Universidad Católica de Valencia (UCV)

Ignacio Franch (Baloncesto)

(Baloncesto) Evelyn Yankey (Atletismo)

Universidad Europea de Valencia (UE)

Bruno Bozzo (Motocross)

(Motocross) Alejandra Seguí (Triatlón)

Premios extraordinarios: mejores egresados deportistas (2025)

Francisco de Asís (Baloncesto), por la Universidad Católica de Valencia

(Baloncesto), por la Alba Rey (Kárate), por la Universitat Politècnica de València

UniEsport 2026: por qué importa

En un momento en el que la carrera deportiva y la académica suelen competir por el tiempo y la energía de los jóvenes, UniEsport insiste en una idea clave: no hay que elegir. La continuidad del programa permite sostener una red de apoyo que da visibilidad, recursos y reconocimiento a quienes representan a la Comunitat Valenciana en competiciones y, a la vez, construyen su futuro profesional en la universidad.