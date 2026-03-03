El club de fútbol de un pueblo de Castellón, de luto por la muerte de una persona que le dedicó 50 años

El fútbol modesto de Castellón despide esta semana a una de esas personas imprescindibles que nunca buscan un foco, pero sostienen un club entero. Ha fallecido un hombre que dedicó más de medio siglo de su vida a una entidad humilde, de pueblo, de esas que se construyen con llaves, cintas, botas remendadas y horas robadas al descanso. Durante más de 50 años fue mucho más que un nombre en una directiva: fue manos que arreglan, ojos que vigilan, voz que calma y corazón que empuja cuando faltan recursos y sobran dificultades.

En un fútbol donde casi todo se mide en resultados, su legado se mide en otra cosa: en niños que aprendieron a competir con respeto, en equipos que no desaparecieron, en tardes de frío con el campo abierto, en camisetas lavadas y redes remendadas. Su ausencia deja un silencio enorme, pero también una certeza: hay clubs que siguen vivos gracias a personas así.

La esquela de Roberto Codina Fortea. / MEDITERRÁNEO

¿Quién es?

El Club Deportivo Burriana ha informado, a través de las redes sociales, que "con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de Roberto Codina Fortea, nuestro eterno brazalete fuera de los terrenos de juego".

"Desde la familia del CD Burriana queremos mandar nuestro pésame a familiares y amigos de una persona muy querida por todo el viejo San Fernando", añade. "Ligado a la entidad desde hace 50 años, ha colaborado desinteresadamente con la entidad para todo tipo de tareas", explica.

"Por todo ello, en la Gala de l’Esport 2025 recibió un merecido galardón a iniciativa de nuestro club", recuerda.

"Ahora, nuestro feudo y nuestro día a día no será ni mucho menos lo mismo sin ti", destaca. "Descansa en paz, Roberto", concluye sobre el finado, que tenía 83 años.