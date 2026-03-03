La crónica | Dura derrota del Servigroup Peñíscola ante el Noia...¡y tangana en un final bochornoso! (1-6)

Oportunidad desperdiciada por parte del Servigroup Peñíscola para escalar posiciones. Los de Santi Valladares perdieron 1-6 contra el Noia Portus Apostoli en un mal partido, principalmente en la primera parte, en el que no salió nada. El partido, entre dos rivales directos y que venía con el recuerdo del de la primera vuelta, no terminó bien.

Noia fue claramente superior en los primeros veinte minutos. Tras las primeras alternativas comenzó a llegar con peligro a portería y entre Gio y el palo sacaron dos remates de Biel. Los avisos del Noia se convirtieron en realidad en el minuto 7 en una conducción de David Pazos que finalizó para el 0-1 tras asistirse con Rubi.

Dos después Carles Saladié logró empatar en una rápida transición, pero Noia era superior y generaba mucho peligro y se volvería a poner por delante. Biel remachó delante de la portería un pase desde la banda de Macedo y, más tarde, Thierry recuperaba el balón a Elías y terminaría marcando solo el tercero a la contra (minuto 15).

Con el 1-3 el partido aún se complicó más para el Peñíscola. Elías fue expulsado con roja directa por una dura entrada al llegar tarde a un intento de disparo. La parte positiva fue que consiguió aguantar los dos minutos de inferioridad sin encajar, aunque el rival estuvo cerca del cuarto varias veces.

Saladié disputa el balón. / ELOY CERDÁ

Segunda parte

Salió con una marcha más el Peñíscola en la segunda parte buscando el ataque. Mejoró hundiendo la defensa contraria y llegaron varias ocasiones de Juanqui y un tiro al palo de Juanico. No era el día y no entraba ninguna pelota ni cuando solo había que empujar delante la línea de gol.

Los visitantes resistían el asedio del Peñíscola y los minutos iban pasando. Hubo otro arreón azul pero Schutt se encargó de despejar todos los lanzamientos. Juanico salió de portero-jugador a seis minutos del final. Hubo varias ocasiones del Peñíscola aunque los goles llegaron de la otra parte para sentenciar.

Douglas mató el partido con dos goles a poco más de un minuto para el final tras recuperar la pelota y marcar a puerta vacía. En el minuto restante Rubi aún marcó otro más a puerta vacía.

El bochorno

Ya con el partido concluido y con los jugadores saludándose, Diego Sancho y Douglas se encararon. Ahí empezó una batalla con empujones entre unos y otros en las que hubo más de un golpe. El partido traía cuentas pendientes del que se jugó en Noia y no acabó bien. Al final se consiguió separar con los del Noia retirándose rápidamente a los vestuarios.

Ficha t-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Araya, Elías, Saladié y Diego Sancho. También jugaron:Plaza, Juanico, Pablo Muñoz, Juanqui, Víctor Pérez, Ferreira, Rosental, Gus

-NOIA PORTUS APOSTOLI:Schutt, Churrasco, Thierry, Altamirano e Ismael. También jugaron:Montero, Rubi, David Pazos, Biel, Gui Lima, Macedo, Peixe

-ÁRBITROS:Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez-Molina(Castilla La Mancha). Tarjeta roja: Elías (16’). Tarjeta amarilla:Juanico (5’), Douglas (8’), Biel (13’), Juanqui (27’), Araya (30’)

-GOLES: 0-1Min.7:David Pazos; 1-1 Min.9: Saladié; 1-2 Min.12: Biel; 1-3 Min.15: Thierry; 1-4 Min.39: Douglas; 1-5 Min.39: Douglas; 1-6 Min.40: Rubi

-PISTA: Juan Vizcarro

-PÚBLICO:500 espectadores