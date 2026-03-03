La crónica | Dura derrota del Servigroup Peñíscola ante el Noia...¡y tangana en un final bochornoso! (1-6)
Mala primera parte que aprovecharon los de Galicia para poner el partido a su favor
Mejoró el Peñíscola en la segunda que acabó goleado con el portero-jugador. A la conclusión hubo golpes entre jugadores de ambos equipos.
Eloy Cerdá
Oportunidad desperdiciada por parte del Servigroup Peñíscola para escalar posiciones. Los de Santi Valladares perdieron 1-6 contra el Noia Portus Apostoli en un mal partido, principalmente en la primera parte, en el que no salió nada. El partido, entre dos rivales directos y que venía con el recuerdo del de la primera vuelta, no terminó bien.
Noia fue claramente superior en los primeros veinte minutos. Tras las primeras alternativas comenzó a llegar con peligro a portería y entre Gio y el palo sacaron dos remates de Biel. Los avisos del Noia se convirtieron en realidad en el minuto 7 en una conducción de David Pazos que finalizó para el 0-1 tras asistirse con Rubi.
Dos después Carles Saladié logró empatar en una rápida transición, pero Noia era superior y generaba mucho peligro y se volvería a poner por delante. Biel remachó delante de la portería un pase desde la banda de Macedo y, más tarde, Thierry recuperaba el balón a Elías y terminaría marcando solo el tercero a la contra (minuto 15).
Con el 1-3 el partido aún se complicó más para el Peñíscola. Elías fue expulsado con roja directa por una dura entrada al llegar tarde a un intento de disparo. La parte positiva fue que consiguió aguantar los dos minutos de inferioridad sin encajar, aunque el rival estuvo cerca del cuarto varias veces.
Segunda parte
Salió con una marcha más el Peñíscola en la segunda parte buscando el ataque. Mejoró hundiendo la defensa contraria y llegaron varias ocasiones de Juanqui y un tiro al palo de Juanico. No era el día y no entraba ninguna pelota ni cuando solo había que empujar delante la línea de gol.
Los visitantes resistían el asedio del Peñíscola y los minutos iban pasando. Hubo otro arreón azul pero Schutt se encargó de despejar todos los lanzamientos. Juanico salió de portero-jugador a seis minutos del final. Hubo varias ocasiones del Peñíscola aunque los goles llegaron de la otra parte para sentenciar.
Douglas mató el partido con dos goles a poco más de un minuto para el final tras recuperar la pelota y marcar a puerta vacía. En el minuto restante Rubi aún marcó otro más a puerta vacía.
El bochorno
Ya con el partido concluido y con los jugadores saludándose, Diego Sancho y Douglas se encararon. Ahí empezó una batalla con empujones entre unos y otros en las que hubo más de un golpe. El partido traía cuentas pendientes del que se jugó en Noia y no acabó bien. Al final se consiguió separar con los del Noia retirándose rápidamente a los vestuarios.
Ficha t-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gio, Araya, Elías, Saladié y Diego Sancho. También jugaron:Plaza, Juanico, Pablo Muñoz, Juanqui, Víctor Pérez, Ferreira, Rosental, Gus
-NOIA PORTUS APOSTOLI:Schutt, Churrasco, Thierry, Altamirano e Ismael. También jugaron:Montero, Rubi, David Pazos, Biel, Gui Lima, Macedo, Peixe
-ÁRBITROS:Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez-Molina(Castilla La Mancha). Tarjeta roja: Elías (16’). Tarjeta amarilla:Juanico (5’), Douglas (8’), Biel (13’), Juanqui (27’), Araya (30’)
-GOLES: 0-1Min.7:David Pazos; 1-1 Min.9: Saladié; 1-2 Min.12: Biel; 1-3 Min.15: Thierry; 1-4 Min.39: Douglas; 1-5 Min.39: Douglas; 1-6 Min.40: Rubi
-PISTA: Juan Vizcarro
-PÚBLICO:500 espectadores
