La dura sanción que le espera al Peñíscola en una pelea sin precedentes... y las disculpas de Juanico: "Toca apechugar..."

El Servigroup Peñíscola ha sido noticia este miércoles en toda España por la esperpéntica batalla campal que se produjo el martes en el Juan Vizcarro tras finalizar el encuentro contra el Noia Apostoli, correspondiente a la jornada 18 de la Primera División. Un partido que desgraciadamente ya forma parte de los episodios más negros del fútbol sala nacional en una confrontación que no se recordaba desde el Boadilla-Benicarló de 2006, hace 20 años

Las consecuencias, no solo a nivel reputacional, también serán a nivel deportivo, ya que el club se expone a sanciones importantes a nivel económico e incluso podría cerrarse la pista durante varios partidos. Esto solo son hipótesis que se despejarán este jueves, cuando previsiblemente, el Juez Disciplinario Único de Fútbol Sala de la RFEF tomará cartas en el asunto en conductas impropias del deporte profesional.

El perdón de Juanico

El jugador del Peñíscola Juanico, uno de los que propició puñetazos al jugador rival y que podría exponerse a una sanción de 6 a 12 partidos, dio la cara en sus redes sociales y pidió perdón: «Vengo a pedir perdón por el comportamiento que tuve. La imagen que he dado ha sido la peor. Toca apechugar con los actos y asumir con la sanción que nos toque», expresó en un comunicado.

Comunicados oficiales de ambos clubs

Tras el revuelo causado, el Peñíscola «condenó los hechos de manera rotunda». «El Club Fútbol Sala Peñíscola condena de manera rotunda los hechos acaecidos en el pabellón municipal Juan Vizcarro al término del partido de fútbol sala disputado en el día de ayer. Estos hechos nada tienen que ver con los valores que desde hace veinticinco años presiden cualquier actuación del club ni con nuestra manera de entender el deporte. El club ha iniciado los oportunos expedientes internos para esclarecer los hechos y establecer las oportunas sanciones, en su caso, a los responsables de los mismos, a los que se les exigirán las responsabilidades que procedan. Además de lo anterior, el club ha encargado a su servicio jurídico entablar las oportunas acciones judiciales frente a todos los causantes e intervinientes en los hechos, con independencia del club al que pertenezcan".

Por su el Noia detalló incluso el estado de tres de sus futbolistas: «El Noia Portus Apostoli FS lamenta y condena los avergonzantes hechos acontecidos tras el partido disputado en la noche de este martes 3 de marzo en Peñíscola. Comportamientos bochornosos y despreciables­, que chocan frontalmente con los valores que defiende con orgullo nuestro Club y nuestro deporte, además de desprestigiar la considerada mejor Liga del mundo, la Primera División FS. Estas escenas responden a un clima de hostilidad, amenazas y violencia física y verbal inaceptables, en ningún momento iniciado ni provocado por ningún miembro de nuestro equipo, que solo actuaron en defensa de su integridad ante rivales e, incluso, personas que asistían al partido desde la grada.

Producto de esas deleznables agresiones, que casualmente se producen en el primer partido que nuestro equipo logra ganar a este rival, tres de nuestros jugadores terminaron con contusiones, tal y como revelan los partes médicos de las exploraciones realizadas en un centro de salud próximo al pabellón.

Agradecemos la rápida actuación, atención y predisposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a la salida de la instalación deportiva escoltaron a nuestra expedición en pos de preservar su seguridad. La Junta Directiva del Club llegará hasta el final y ejercerá todas las acciones legales pertinentes en la máxima y total defensa de sus jugadores y cuerpo técnico. Por último, el Club expresa su total colaboración con las autoridades competentes y reitera su compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia en el fútbol sala y con la promoción de los valores que deben inspirar a este deporte".