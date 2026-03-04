Duro revés para Badosa: derrota en su debut en Indian Wells

Nuevo revés para Paula Badosa. La española cae eliminada de Indian Wells a primeras de cambio ante Putintseva y sigue sin poder encontrar su mejor versión en lo que llevamos de inicio de 2026.

El partido de este miércoles ante Putintseva estaba marcado en el calendario como una de las citas más importantes para la catalana. Tras caer de manera temprana en el Open de Australia y la retirada por lesión en Dubái, el debut en Indian Wells era una prueba de fuego, tanto para medir su nivel físico, como para empezar con buen pie en el reto de subir posiciones tras caer del top 100 en el ranking WTA.

El partido arrancó tal y como se esperaba, con igualdad máxima entre la española y la kazaja. Badosa empezó fuerte en un duelo en que cada punto era un regalo para los espectadores presentes. Finalmente, el set se terminó decidiendo en pequeños detalles que se inclinaron para la kazaja (6-4).

El arranque de la segunda manga no tuvo nada que ver al del primero. La de Begur se vio completamente superada ante una Putintseva que se mostró sólida, aprovechando los errores no forzados de Badosa para ponerse 3-0 por delante. Pero, por momentos, se volvió a ver a esa Badosa que nunca se rinde. Tiró de orgullo salvando bolas de break para lograr el 3-2 y mantener vivo un set que parecía perdido.

Clara superioridad de Putintseva

Pero la esperanza se diluyó pronto. Tras el pequeño renacimiento de Paula, la kazaja volvió a imponer una clara superioridad. Nuevamente, no dio opción a Badosa, siendo claramente superior en los juegos restantes de un set que terminó en 6-2. Durante el final de la segunda manga, se vio a la catalana muy tocada, siendo sabedora de que este segundo set no tuvo nada que ver con el del primero y mostró claramente una versión inferior.

Pese a las malas noticias por el resultado, el punto positivo es que no se vio a una Badosa lastrada por las molestias físicas, tal y como se pudo ver en torneos como el de Dubái. Habrá que esperar qué reflexión hace la catalana en los próximos días tras esta temprana caída en un torneo tan especial como es Indian Wells y en un arranque de año en el que únicamente acumula un total de tres victorias.