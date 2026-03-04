Puñetazos, invasión y un acta demoledora: así fue la bochornosa batalla campal en el Peñíscola-Noia Portus

El Servigroup Peñíscola–Noia Portus Apostoli FS correspondiente a la jornada 18 de la Primera División de fútbol sala ya forma parte de los episodios más negros del fútbol sala nacional. Ambos equipos arrastraban cuentas pendientes del duelo disputado en tierras gallegas, donde el choque ya terminó con una tangana de gran calibre y con los jugadores del conjunto azulón increpados hasta el punto de tener que intervenir la policía. Aquello no quedó enterrado ni mucho menos.

Este martes, lo que sucedió el 1 de noviembre terminó por explotar en una pelea lamentable. Fue tras el pitido final y con 1-6 en el marcador a favor de los visitantes. El partido fue caliente, sobre todo desde la expulsión de Elías por una patada a Ismael en el tramo final de la primera parte. Fue la mecha que terminó de estallar con una batalla campal esperpéntica e impropia de la máxima categoría, tumbando todos los valores que debe fomentar el deporte.

La brutal pelea arrancó después del saludo entre ambos equipos. Diego Sancho y Macedo se engancharon, se empujaron y ello derivó en un intercambio de puñetazos y patadas que desató el caos. Incluso dos personas saltaron desde la grada y, según recoge el acta arbitral, llegaron a pegar puñetazos y patadas a un jugador visitante. Una escena insólita que se ha viralizado a nivel nacional y que no se recordaba en más de dos décadas en la élite del fútbol sala español.

Juan Carlos Sánchez y Macedo Rodrigues fueron expulsados en medio del tumulto. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para sofocar una situación lamentable que amenaza ahora con consecuencias severas.

El Juez Disciplinario Único de Fútbol Sala de la RFEF dictará previsiblemente este jueves unas sanciones que serán muy importante.

Esto dice el acta del partido:

Una vez finalizado el partido y cuando los jugadores de ambos equipos se estan saludando protocolariamente, suceden una serie de hechos que procedemos a relatar a continuación:

Los jugadores dorsal 20 del equipo local (Sancho Bonet, Diego) y dorsal 10 del equipo visitante (Macedo Rodrigues, Tiago Manuel) se empujan mutuamente. A ellos se une el jugador dorsal 9 del equipo local (Sanchez Colchon, Juan Carlos). Entre los citados jugadores del equipo local lanzan un puñetazo que impacta en el jugador visitante sin poder identificar el ejecutor.

A continuación, el jugador dorsal 10 del equipo visitante responde lanzando una patada impactando en el jugador dorsal 20 del equipo local

Tras ello, el jugador dorsal 10 del equipo visitante se mueve hacia otra zona del terreno de juego a donde llega corriendo el jugador dorsal 12 del equipo local (Gonzalez Vazquez, Giovanni Miguel) que salta hacia él lanzandole una patada y contactando con sus manos en el cuerpo del citado jugador rival.

En ese momento, una persona de la grada salta al terreno juego y se aproxima al jugador dorsal 10 del equipo visitante lanzandole dos puñetazos, impactando en su cuerpo el primero de ellos.

Tras ello, el jugador dorsal 10 del equipo visitante se mueve hacia un lugar cercano a la grada de animacion. En ese momento se aproxima a él el jugador dorsal 10 del equipo local (Moreno Lopez, Juan Jose) quien le propina varios puñetazos a los que responde el citado dorsal 10 visitante golpeandole en su cara.

Tras este hecho, se aproxima el jugador dorsal 9 del equipo local que lanza dos puñetazos que impactan (al menos uno de ellos) en dos jugadores visitantes sin identificar.

Junto a este tumulto, otra persona que salta desde la grada lanza una patada hacia un integrante del equipo visitante sin poder identificar a quien golpea.

En el terreno de juego se muestra tarjeta roja al jugador dorsal 9 de equipo local (Sanchez Colchon, Juan Carlos) y al jugador 10 del equipo visitante (Macedo Rodrigues, Tiago Manuel) ambos por los motivos anteriormente descritos. Debido al tumulto sucedido y la cantidad de personas implicadas, no podemos afirmar otro tipo de acciones ocurridas. Informamos que en el terreno de juego habia muchas personas sin identificar debido a la actuacion de seguridad privada del clubi, guardia civil y Policia, ademas de directivos de ambos equipos

Hemos de indicar el apoyo en todo momento y la ayuda del presidente del equipo local, seguridad del equipo local y fuerza publica.