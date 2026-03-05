Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clúster MaestrazgoJosé Elias MoncofaLluvia CastellónComercio Vila-realTrabajador pobrePrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Avance: ¡Las durísimas sanciones por la batalla campal del Peñíscola-Noia!

El Comité de Disciplina castiga con severidad los incidentes tras el partido del pasado martes

Vídeo: Brutal tangana tras el partido del Peñíscola contra el Noia

Vídeo: Brutal tangana tras el partido del Peñíscola contra el Noia

Twitter: @joseluislopezoj

Juan Francisco de la Ossa

Eloy Cerdá

Castellón / Peñíscola

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dictado sentencia. Así, el órgano disciplinario ha impuesto severas sanciones con motivo del Servigroup Peñíscola-Noia Portus Apostoli (1-6), correspondiente a la Primera División, celebrado el martes en el pabellón Juan Vizcarro.

Entre ellas, 12 partidos de suspensión por "agresión a un adversario" a Juan José Moreno López, Juanico.

Además, el propio club queda señalado por "incidentes muy graves y apercibimiento de clausura de la instalación deportiva". (Artículo: 147-5)".

Lo que pasó

El Servigroup Peñíscola–Noia Portus Apostoli (jornada 18 de Primera División) acabó este martes en el Juan Vizcarro convertido en uno de los capítulos más oscuros del fútbol sala nacional. La rivalidad ya venía caliente desde el duelo de ida en Noia, que terminó con una tangana y con intervención policial. Esta vez, tras el pitido final y con 1-6 para los gallegos, estalló una pelea multitudinaria.

El partido se había tensado desde la expulsión de Elías por una patada a Ismael antes del descanso, pero lo peor llegó después del saludo: un enganchón entre jugadores derivó en puñetazos y patadas y, según el acta arbitral, dos personas saltaron desde la grada y agredieron a un jugador visitante. Hubo expulsados y tuvo que intervenir la seguridad.

El Juez Disciplinario Único de la RFEF ha dictado las sanciones en los próximos días, a la espera del posicionamiento de ambas entidades ahora.

Noticias relacionadas y más

Noticia en elaboración por parte de el Periódico Mediterráneo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents