Avance: ¡Las durísimas sanciones por la batalla campal del Peñíscola-Noia!

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dictado sentencia. Así, el órgano disciplinario ha impuesto severas sanciones con motivo del Servigroup Peñíscola-Noia Portus Apostoli (1-6), correspondiente a la Primera División, celebrado el martes en el pabellón Juan Vizcarro.

Entre ellas, 12 partidos de suspensión por "agresión a un adversario" a Juan José Moreno López, Juanico.

Además, el propio club queda señalado por "incidentes muy graves y apercibimiento de clausura de la instalación deportiva". (Artículo: 147-5)".

Lo que pasó

El Servigroup Peñíscola–Noia Portus Apostoli (jornada 18 de Primera División) acabó este martes en el Juan Vizcarro convertido en uno de los capítulos más oscuros del fútbol sala nacional. La rivalidad ya venía caliente desde el duelo de ida en Noia, que terminó con una tangana y con intervención policial. Esta vez, tras el pitido final y con 1-6 para los gallegos, estalló una pelea multitudinaria.

El partido se había tensado desde la expulsión de Elías por una patada a Ismael antes del descanso, pero lo peor llegó después del saludo: un enganchón entre jugadores derivó en puñetazos y patadas y, según el acta arbitral, dos personas saltaron desde la grada y agredieron a un jugador visitante. Hubo expulsados y tuvo que intervenir la seguridad.

El Juez Disciplinario Único de la RFEF ha dictado las sanciones en los próximos días, a la espera del posicionamiento de ambas entidades ahora.

