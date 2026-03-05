Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Barça deambula tres cuartos en Milán y la reacción llegó muy tarde

El Armani Millán dominó a placer durante 30 minutos (78-51) ante un Barça sin defensa y desacertado en el ataque hasta el cuarto final donde la reacción (9-33) casi les lleva al triunfo (87-84)

Vesely lucha por la posición ante Devin Booker, en el duelo ante el Armani Milán

Vesely lucha por la posición ante Devin Booker, en el duelo ante el Armani Milán / EUROLEAGUE

Ramon Palomar

Barcelona

El Barça sufrió la tercera derrota consecutiva en la Euroliga después de otra pobrísima actuación ante el Armani Milán en los tres primeros cuartos y que estuvo a punto de darle la vuelta en el último cuarto cuando todo parecía perdido. La gran reacción final (9-33) no fue suficiente para sumar la tercera derrota consecutiva (87-84) con Vesely y Shengelia como máximos anotadores (15).

Pascual arrancó con tres ‘grandes’, Clyburn, Shengelia y Willy, tratando de sacar provecho de un rival sin tanta altura, y buscando las acciones interiores. Primeras canastas para Willy y Clyburn, en esas acciones interiores para recortar las primeras rentas del Armani Milán (7-6). Los italianos, con un activo Bolmaro, anotaban desde el exterior a diferencia de los de Pascual con sus canastas que llegaban dentro de la pintura. Leday daba la máxima renta a los locales (12-6) con un Barça con muchos problemas para anotar.

Un par de buenas defensas acercaban a los blaugrana con dos fáciles acciones en contraataque (12-10). Aunque un desacertado Willy -¿sorpresa?-no resolvía en los balones que le llegaban dentro y Pascual no esperó más tiempo para dar entrada a Vesely y Cale por Clyburn. Armani Milán salía con velocidad y el Barça no lograba frenarlos (18-12). Primeros minutos también para Brizuela, con Pascual tratando de involucrar al banquillo, muy necesarios si el equipo quería remontar el vuelo…

Vesely sorprendía a Armani Milan con el primer triple del Barça tras el 0 de 5 en el perímetro. El checo era el más clarividente, sacando canastas y faltas al rival. Pero el equipo italiano, mucho más avispado que el Barça lograba siete puntos de renta en un cuarto bastante pobre de los blaugrana (24-17).

El Barça no pudo frenar a Booker en la primera mitad

El Barça no pudo frenar a Booker en la primera mitad / EUROLEAGUE

Sin acierto en el triple

Armani anotaba demasiado fácil, y así era difícil romper el control local que llegaba desde el triple (33-25) ante la desesperación de Xavi Pascual. Solo Vesely respondía en ataque, demasiado poco y sin acierto en larga distancia (1 de 9). Los azulgrana estaban incómodos en su juego ofensivo y el técnico tuvo que parar el duelo intentanto clarificar las ideas.

Punter finalmente despertaba desde el triple (33-28) pero Clyburn y Shengelia, muy apagados en ataque, penalizaban a un Barça que no arrancaba, y encima añadía cinco balones perdidos para una máxima local de 14 (44-30) que se quedó en 12 al descanso (46-34) en una muy pobre actuación de los blaugrana, especialmente en ataque.

Clyburn trata de anotar en un ataque del Barça en el duelo ante el Armani Milán

Clyburn trata de anotar en un ataque del Barça en el duelo ante el Armani Milán / FCB

Pascual decidió dar entrada tras el descanso a Youssoupha Fall aunque el cuadro de Pepe Poeta seguía anotando desde distancia sin necesidad de acciones dentro de la zona (55-41). El invento de Fall no dio resultado y volvía Vesely con la diferencia más grande para los italianos, con un +21 (64-43). El Barça deambulaba sin que nadie cogiera el mando, ni tan siquiera Punter y Pascual se veía obligado a parar el duelo.

Un Barça sin defensa ni puntos

Los triples de Armani seguían entrando con un destacado Bolmaro, a pesar de los esfuerzos del Barça por reducir la renta que ya parecía insalvable con muchos minutos por delante (72-48 m.28). Pascual revolucionaba el equipo con Brizuela de base y Punter de 'dos' y Parra de 'cuatro' que anotaba su primer triple (72-51).

Un triple inverosímil de Brooks llevaba la diferencia a un sonrojante 78-51 con un Barça que bajaba los brazos al final del tercer cuarto. Con más orgullo que juego, los azulgrana abrían el cuarto final con un parcial de 0-11 (78-62) ante un atascado Armani Milán. En una reacción espectacular, lograban acercarse a sólo dos puntos (86-84) pero sumaban la tercera derrota consecutiva (87-84) que empieza a poner en peligro la clasificación para los play-offs si el equipo no reacciona rápido.

