La caída y resurrección de Xavi Moya, con raíces en Morella: de un intento de suicidio por adicción a rehabilitarse y encontrar en el running su pasión
Hace diez años, Moya estuvo a punto de quitarse la vida tras años enganchado al alcohol y a la cocaína: "Era un vendehumos, un fantasma"
Ingresó once meses en un centro de rehabilitación, encontró en el running su nueva pasión, en 2022 completó el Maratón de Barcelona y en abril tiene el reto de hacer 100 kilómetros en el Sahara
Con raíces profundas en Morella, Xavi Moya (51 años, Tarragona) siempre ha llevado su pueblo en el corazón. Sus abuelos eran de allí y cada verano pasaba 15 días entre calles y montañas que marcaron su infancia. «Siempre he pedido permiso para llamarme morellano. El año pasado me hizo mucha ilusión que me llamaran para dar una charla en la Trail Denes», dice emocionado.
Pero Morella también es el espejo de lo que casi pierde. Xavi fue adicto a las drogas y pasó momentos muy duros. «No quería vivir», admite. «Había perdido el control, el dinero, el trabajo, los amigos. Era un parásito. Le había sacado dinero a toda la familia. Me daba vergüenza hasta respirar». Afortunadamente no llegó a hacerlo y tuvo una segunda oportunidad que ahora aprovecha al máximo.
Hoy, 10 años después, prepara 100 kilómetros non stop en el desierto del Sáhara a beneficio de Projecte Home Catalunya. «Serán entre 14 y 18 horas corriendo. No es un reto límite deportivo. Es un reto límite para un adicto que viene de donde viene», detalla recordando todo lo vivido y sufrido en los años más duros.
Adicción a las drogas
Con el tiempo lo ve desde otra perspectiva, pero sabe que ha sufrido mucho y vive inmensamente feliz por haber superado la adicción. «La adicción es una enfermedad que empieza antes de que empieces a consumir. Eres un crío que no está bien. Con 12 o 13 años lo pruebas en las fiestas del pueblo porque el alcohol estaba súper aceptado. Yo aprendí a medicarme con alcohol», confiesa.
«Primero fue eso. Después llegaron las fiestas de tecno en Valencia, las pastillas, la cocaína. A los 22 empecé con la cocaína. Eso te dispara porque alargabas la noche», detalla. Su vida empezó a organizarse alrededor del consumo. «Todo era tapar algo que no está bien. Trabajaba de camarero, luego de comercial. Tenía labia, facilidad para vender. Era un vendehumos, un fantasma».
Intento de suicidio
A los 25 empezaron los robos, los impagos, el desahucio y la soledad real: «No era agresivo, no era mala persona. Solo necesitaba consumir. No tenía amigos. Solo compañeros de consumo».
A los 41 años, tocó fondo y estuvo a punto de suicidarse. «Sentía dolor, vergüenza, el ver que has quemado tu futuro. No quería vivir, le había sacado dinero a toda la familia. Una noche colgué la cuerda... a las 48 horas estaba ingresado en un centro de rehabilitación, se lo conté a mi madre. Sentí alivio porque era un enfermo mental».
El ‘running’, su pasión
Los primeros 15 días en el centro fueron duros y sufrió ansiedad. Una de las recomendaciones fue empezar a correr, y ahí nació su nueva pasión. «Con 1,68 metros pesaba 100 kilos. Empecé a poner orden, a cuidar mi higiene. Al principio corría 200 metros y no podía más; poco a poco hacía más distancia y me motivaba». En 2017 participó en una carrera de 7 km y «hice clic». Más tarde llegaron los 10K… y en 2022 completó la maratón de Barcelona, que se tatuó como símbolo de su regreso.
En un mes, el 4 de abril, se enfrentará a 100 kilómetros en el Sáhara, un reto que refleja la recuperación y la determinación con la que ha reconstruido su vida. Xavi Moya, un ejemplo de que, por muy mal que parezca, siempre se puede salir de una situación límite y tener una segunda oportunidad.
Teléfono ante pensamientos suicidas
El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.
El 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
