La caída y resurrección de Xavi Moya, con raíces en Morella: de un intento de suicidio por adicción a rehabilitarse y encontrar en el running su pasión

Con raíces profundas en Morella, Xavi Moya (51 años, Tarragona) siempre ha llevado su pueblo en el corazón. Sus abuelos eran de allí y cada verano pasaba 15 días entre calles y montañas que marcaron su infancia. «Siempre he pedido permiso para llamarme morellano. El año pasado me hizo mucha ilusión que me llamaran para dar una charla en la Trail Denes», dice emocionado.

Pero Morella también es el espejo de lo que casi pierde. Xavi fue adicto a las drogas y pasó momentos muy duros. «No quería vivir», admite. «Había perdido el control, el dinero, el trabajo, los amigos. Era un parásito. Le había sacado dinero a toda la familia. Me daba vergüenza hasta respirar». Afortunadamente no llegó a hacerlo y tuvo una segunda oportunidad que ahora aprovecha al máximo.

Hoy, 10 años después, prepara 100 kilómetros non stop en el desierto del Sáhara a beneficio de Projecte Home Catalunya. «Serán entre 14 y 18 horas corriendo. No es un reto límite deportivo. Es un reto límite para un adicto que viene de donde viene», detalla recordando todo lo vivido y sufrido en los años más duros.

Xavi Moya celebra tras final una carrera. / Xavi Moya

Adicción a las drogas

Con el tiempo lo ve desde otra perspectiva, pero sabe que ha sufrido mucho y vive inmensamente feliz por haber superado la adicción. «La adicción es una enfermedad que empieza antes de que empieces a consumir. Eres un crío que no está bien. Con 12 o 13 años lo pruebas en las fiestas del pueblo porque el alcohol estaba súper aceptado. Yo aprendí a medicarme con alcohol», confiesa.

«Primero fue eso. Después llegaron las fiestas de tecno en Valencia, las pastillas, la cocaína. A los 22 empecé con la cocaína. Eso te dispara porque alargabas la noche», detalla. Su vida empezó a organizarse alrededor del consumo. «Todo era tapar algo que no está bien. Trabajaba de camarero, luego de comercial. Tenía labia, facilidad para vender. Era un vendehumos, un fantasma».

Xavi Moya en una de sus múltiples aventuras. En abril, tocará el Sahara. / Xavi Moya

Intento de suicidio

A los 25 empezaron los robos, los impagos, el desahucio y la soledad real: «No era agresivo, no era mala persona. Solo necesitaba consumir. No tenía amigos. Solo compañeros de consumo».

A los 41 años, tocó fondo y estuvo a punto de suicidarse. «Sentía dolor, vergüenza, el ver que has quemado tu futuro. No quería vivir, le había sacado dinero a toda la familia. Una noche colgué la cuerda... a las 48 horas estaba ingresado en un centro de rehabilitación, se lo conté a mi madre. Sentí alivio porque era un enfermo mental».

Xavi, con una sonrisa, encontró en el running su nueva pasión. / Xavi Moya

El ‘running’, su pasión

Los primeros 15 días en el centro fueron duros y sufrió ansiedad. Una de las recomendaciones fue empezar a correr, y ahí nació su nueva pasión. «Con 1,68 metros pesaba 100 kilos. Empecé a poner orden, a cuidar mi higiene. Al principio corría 200 metros y no podía más; poco a poco hacía más distancia y me motivaba». En 2017 participó en una carrera de 7 km y «hice clic». Más tarde llegaron los 10K… y en 2022 completó la maratón de Barcelona, que se tatuó como símbolo de su regreso.

En un mes, el 4 de abril, se enfrentará a 100 kilómetros en el Sáhara, un reto que refleja la recuperación y la determinación con la que ha reconstruido su vida. Xavi Moya, un ejemplo de que, por muy mal que parezca, siempre se puede salir de una situación límite y tener una segunda oportunidad.