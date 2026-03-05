Jordi Zaragozá, el osteópata de Torreblanca que conquistó el Dakar: "Habría sido un sueño ganarlo con Joan Barreda"

El Dakar rara vez lo gana una sola persona. Aunque la imagen final siempre pertenece al piloto que levanta el touareg, detrás de cada victoria existe un entramado invisible de manos, decisiones médicas, confianza y años de trabajo silencioso. Ahí aparece la figura de Jordi Zaragozá.

El fisioterapeuta y osteópata de Torreblanca ha vivido más de una década dentro del rally más duro del mundo, pero el Dakar 2026 fue distinto. Por primera vez en trece ediciones no formaba parte de una gran estructura oficial. Tras cerrar su etapa con KTM después del Dakar 2025, decidió dar un paso al lado para centrarse en su investigación científica y en una tesis doctoral sobre la eficacia de la terapia manual aplicada al sistema visual.

Sin embargo, el Dakar difícilmente permite alejarse del todo. La insistencia de los hermanos Benavides, de Nani Roma, su copiloto Álex Haro y el chef y piloto Nandu Jubany terminó devolviéndolo al desierto. Esta vez sin uniformes oficiales ni jerarquías de fábrica, sino con una estructura propia, casi artesanal, moviéndose junto a la caravana de Jubany en un ambiente más familiar que profesional, aunque igual de exigente. «Fue un Dakar diferente, más cercano, con risas, pero también con muchísimo trabajo», resume desde la tranquilidad.

Detrás del éxito de Benavides

El triunfo de Luciano Benavides explica mejor que nada el papel esencial que tuvo Zaragozá. Meses antes del incio del Dakar, en el Rally de Marruecos, el piloto argentino sufrió una grave caída que destrozó su rodilla izquierda: rotura del ligamento cruzado anterior y daños severos en ambos meniscos. Una lesión que, en condiciones normales, habría significado despedirse del rally.

Imagen durante el Dakar. / JORDI ZARAGOZA

Sin embargo, la decisión fue arriesgada: evitar el quirófano y apostar por un tratamiento conservador con seguimiento diario durante la carrera. Durante tres semanas, Zaragozá trabajó cada día para mantener al piloto en condiciones de competir, gestionando dolor, fatiga e inflamación en una prueba donde el cuerpo se desgasta tanto como las máquinas. Lo más impresionante es que Benavides terminó ganando el Dakar por apenas dos segundos, la diferencia más corta de la historia tras más de 9.000 kilómetros y casi 49 horas de competición.

Una victoria mínima en el cronómetro y gigantesca en lo invisible. «Cuando trabajas tan duro con alguien y gana, te sientes parte de la victoria. Vivo el deporte desde la pasión», admite orgulloso.

El Dakar también marcó un cambio personal. Lejos de la estructura rígida de los grandes equipos, montar su propio proyecto le permitió trabajar simultáneamente con cinco pilotos y vivir la carrera desde una perspectiva distinta. «El resultado fue excepcional: victoria en motos y segundo puesto en coches junto a Nani Roma, con opciones reales hasta el último día», detalla satisfecho.

Noticias relacionadas

Con Barreda en la mente

Y, sin embargo, cuando se le pide una anécdota que resuma tantos años de Dakar, el nombre que aparece no es el de un campeón, es el de su fiel amigo Joan Barreda: «A falta de tres etapas, la victoria estaba entre Benavides y Ricky Brabec. El mecánico del estadounidense era Carlos Solano, también castellonense y compañero de innumerables aventuras en el rally. Uno de los dos iba a llevar una parte del triunfo a Castellón». Pero el recuerdo inevitable fue otro. «Tanto para Carlos como para mí, el sueño habría sido ganarlo con Joan Barreda. Durante años trabajaron juntos persiguiendo un objetivo que nunca llegó. Barreda jamás ganó el Dakar, aunque cambió para siempre la manera de correrlo. Donde antes predominaba la estrategia conservadora, él impuso un ritmo agresivo desde el primer día que transformó la competición. El Dakar está en deuda con Joan». Tal y como escribió en sus redes sociales, esta vez sí será la última y no regresará en la próxima edición. Sin ruido, sin focos, pero con la satisfacción de haber formado parte de algo enorme durante muchos años.